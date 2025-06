V spomin Dušanu Lipovcu

To soboto bo od 9. do 19. ure v samostanu Mekinje pri Kamniku srečanje slikarjev, ki ga bodo posvetili spominu Kamničana Dušana Lipovca (1952–2005). Zbrali se bodo likovniki iz različnih krajev, ne glede na status, prepoznavnost ali slog, z željo po skupnem ustvarjanju, spoštljivem poklonu in izmenjavi misli. Likovno srečanje bo obogatila glasbena skupina Magnolija. Odprtje razstave del, prinesenih in nastalih na srečanju, bo ob 19. uri v Galeriji Samostana Mekinje. Srečanje so podprli: JSKD Območna izpostava Kamnik, Javni zavod za Kulturo Kamnik, Calcit Kamnik, Kulturno društvo Tone Kranjc Kamnik in Občina Kamnik. Sodelujoči likovniki: ​Lojze Adamlje, Stane Balantič, Brane Bičanič, Lojze Burja, Anton Buzeti, Darko Crnkovič, Zdravko Dolinšek, Cene Griljc, Štefan Jež, Mišo Kokovnik, Ivo Kordaš, Ludvik Kos, Janez Kovačič, Binca Lomšek, Marko Novak, Marjan Novak - Škatla, Jože Potokar, Janez Praprotnik, Ivanka Krašovec Prešern, Ivan Prešern, Vanja Repič, Nataša Prestor, Mira Resnik, Niko Ribič, Vinko Romšak, Andrej Schlegl, Tomaž Schlegl, Dušan Sterle, Dušan Štrajhar, Viktor Šest, Pavle Ščurk, Mirko Švigelj, Veljko Toman, Vojko Turšič, Robert Uranič, Mojca Vilar in Vinko Železnikar.