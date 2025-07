V Sorici govorijo v narečju iz 13. stoletja

Na ledeniških nasipih gorskega slemena na vrhu Jelovice, med Selško dolino in na drugi strani Bohinjem, se sredi prostranih travnikov in ob robu zelenih gozdov sonči naša najbolj filmska in fotogenična gorska vasica – Sorica. Bila je kulisa v mnogo slovenskih filmih, od Cvetja v jeseni in Pastircev do Ljubezen nam je vsem v pogubo, in je s svojo lepoto navdihovala že najbolj znanega domačina, slikarja impresionizma Ivana Groharja.

Kljub slikovitosti Sorice, nad katero se dvigujeta vrhova Lajnar in Drauh, v njeni bližini pa je smučišče in športni center Soriška planina, je še niso odkrile množice, čeprav se zanimanje obiskovalcev povečuje. Pred dvema letoma so morali na cestišče narisati posebne opozorilne debele črte, da se turisti, ki jim včasih delajo preglavice ostri ovinki in strmi odseki, lažje držijo glavne ceste in ne zaidejo na dvorišča domačinov.

Imajo tudi posebne kozolce, zelo velike in z zidanimi stebri. FOTO: KS Sorica/Sorica - Groharjeva vas

Sorico, ki sodi v občino Železniki, obiskovalci vzljubijo zaradi njenih prijaznih ljudi, veličastnih razgledov na gore vse naokoli, tudi zaradi vonja po sveže pokošeni travi in jutranjih meglicah, ki se včasih vijejo med smrekami. To pristno gorsko vasico bomo najbolje doživeli, če bomo sedli na klop ob spomeniku Ivanu Groharju, obiskali njegovo hišo ali se podali po krožni pohodni poti, ki nas popelje po najlepših kotičkih vasi in okrog nje.

»Zima zna biti huda pri nas, ampak smo je vajeni. Pomembno je, da imaš dobre sosede. Otrok je malo, a zdi se, kot da se nekateri že vračajo in da je v teh časih spet v modi živeti z naravo,« nam povedo domačini.

Na najlepšem predelu v vasi stoji spomenik Ivanu Groharju. FOTO: KS Sorica/Sorica - Groharjeva vas

Romanje na Južno Tirolsko Zelo zanimivo je tudi, da se je skozi več kot sedem stoletij ohranila povezava med prebivalci Sorice in prebivalci Innichena, ki zdaj pripada Italiji. Že od poselitve naprej so se Sor'čani vsako leto odpravili na obisk na Južno Tirolsko, kjer so imeli v štiftni cerkvi poseben obred z mašo in darovanjem voščene sveče, in to počno še zdaj, torej že več kot 740 let.

Število prebivalcev v vasi, ki je od mesta oddaljena 15 kilometrov ali 20 minut vožnje, rahlo pada, a vendar se zdi, da ni razlogov za skrb, da bi vas zamrla. Leta 2008 je v Spodnji in Zgornji Sorici živelo 279 ljudi, v letošnjem letu pa po podatkih Sursa 272.

Sodelavec Javnega zavoda Ratitovec dr. Miha Markelj nam pove, da je življenje v Sorici in podratitovških vaseh lepo in da ljudje tu dobro živijo. »Tam imajo prebivalci zdravnika, lekarno, šolo, vrtec, nekaj jih dela v tamkajšnjih podjetjih. Najbližja trgovina je na Zalem Logu, slabih 10 km stran, vodi jo domačinka, v vasi pa je več kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, tako da se lahko dobijo sveži kruh, domače mesnine ali specialiteta ta soršk sar ali dajnarski oziroma ta grenak sir,« razloži dr. Markelj, ki že več let raziskuje kulturno dediščino Sorice z okolico, predvsem vaški poseben dialekt.

Soriški narečni govor se je ohranil iz 13. stoletja. FOTO: KS Sorica/Sorica - Groharjeva vas

279 ljudi živi v Sorici.

Narečje iz 13. stoletja

Na Sorico mnoge privabijo tudi poslikave Mohorja Kejžarja. FOTO: FB/Mohor Kejžar

Sorica ima namreč veliko posebnost – narečje, ki je preplet starogermanščine in slovenskih besed. Sami mu rečejo dajnarska špraha. Žona šajna (sonce sveti), šender čečele (lepe punce), kok hosaš? (kako ti je ime?), kinder šrajaja, de bo regnal (otroci vpijejo, da bo dež), v pete smo ligal (v posteljo smo legli) in An šeen grus aus de Tsare (Lepe pozdrave iz Sorice) je le nekaj primerov te posebne govorice, ki jo zdaj obvlada peščica starejših, mlajši prebivalci pa razumejo in uporabljajo le posamezne besede in fraze.

Soriški narečni govor se je razvil v 13. stoletju, ko so freisinški škofje v Selški dolini ustanovili nove vasi in vanje iz Južne Tirolske preselili nemško govoreče prebivalce iz okolice Innichena. Ker tu pred njimi ni bilo slovenskega prebivalstva, se je zelo dolgo, vse do 20. stoletja, ohranil soriški narečni govor, ki so ga govorili kot prvi, pogovorni jezik, nato ga je z zgraditvijo šole v Sorici začela izpodrivati slovenščina. O staroselcih še zdaj pričajo germanski priimki (Gasser, Gaiger, Taler, Kofler, Trojar ...) in ledinska imena, kot so Drauh, Erblc, Tonderškofel, Lajnarbeg, Altemaver in Grejsejben.

Narečni govor dajnarska špraha ali tudi drfaš merlat (dajnarsko govoriti) je od leta 2023 vpisan v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije in ga ohranjajo v okviru projekta Ohranimo soriški narečni govor. Kot nam pove dr. Markelj, ki je narečju posvetil svojo doktorsko disertacijo, ga aktivno govori še nekaj deset domačinov, vendar se v zadnjih letih trudijo za ohranjanje tudi med mlajšimi v sklopu prireditev, dramskih uprizoritev in delavnic v podružnični šoli. »Letos smo v vasi s pomočjo sredstev EU po dolgih letih prizadevanj domačinov, združenih v Turistično društvo Sorica, odprli Sorška štobo – kulturno-informacijski center, namenjen domačinom in obiskovalcem z namenom spoznavanja soriškega narečnega govora in tudi druge pestre zgodovine in dediščine območja,« je dejal.

Ceste so označili z debelimi črtami, da turisti ne zaidejo na dvorišča. FOTO: KS Sorica/Sorica - Groharjeva vas