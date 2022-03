V soncu zaplesali pod sv. Valentinom (FOTO)

»Tam je Moravška dolina in misli mi k tebi hite, vznožje pod Limbarsko goro …« Tako govori pesem, ki opeva lepo Moravško dolino in Limbarsko goro, na kateri je cerkev svetega Valentina, do katere je v preteklosti vodila znana romarska pot, zgrajena pa naj bi bila v baroku okoli leta 1667. Stoji trdno kot nobena vrh gore, pravijo Moravčani.

Pod sončnim nebom so se zavrteli. FOTO: Bogdan Capuder

Cerkvica je namreč malce posebna. Nima tistega značilnega visokega zvonika, ampak nekoliko potlačenega, kot bi ga kdo z dlanjo potisnil proti zemlji in bi se zmečkal. Moravčani vsakemu obiskovalcu povedo zgodbo ali dve, kako so se povzpeli, ali pa kar romali, na vrh gore. Njena nadmorska višina 773 metrov sicer ne pristaja gori, ampak tako je od nekdaj. Vrh hriba sta cerkvica in restavracija – in zlasti ob lepem vremenu mnogo obiskovalcev.

Limbarska gora nad Moravško kotlino slovi po rajskem razgledu na Kamniške in Julijske Alpe, z malo sreče se nam ob lepem vremenu, po dežju, ko je zrak izpran, izriše tudi Triglav.

Med dvema ženskima praznikoma

Po dveletnem premoru zaradi epidemije koronavirusa je Društvo krajanov Limbarska gora v nedeljo, 20. marca, organiziralo 33. Pohod po nagelj, ki ga vsako pomlad izvedejo med 8. in 25. marcem v počastitev dneva žena in materinskega dne.

Nekateri že zgodaj zjutraj, da so prispeli na mašo ob devetih, drugi malce pozneje, tretji šele, ko je bilo sonce že visoko na nebu, so se odpravili proti vrhu. Tradicionalna pot vodi iz Moravč prek Črnega Grabna, po kateri bomo potrebovali do vrha slabo uro in pol. Najdaljša je tista iz Trojan, po kateri bomo hodili tri ure. Po tisti iz Blagovice bomo pešačili kaki dve.

Ženam in dekletom so zaželeli dobrodošlico. FOTO: Bogdan Capuder

Kot nam je povedala predsednica Društva rokodelcev iz Moravč, so se v nedeljo na vrh odpravile družine z majhnimi otroki: »Videli pa smo tudi nekaj tistih starejših, ki so se udeležili vseh 33 pohodov.« Pravi, da ni štela, kolikokrat je bila na vrhu: »Ne vem, verjetno sem danes že dvajsetič.«

Pohod na Limbarsko goro za praznik mater, deklet in žena je eden prvih spomladanskih v Sloveniji, zato se ga vselej udeležijo množice iz vse Slovenije.

Nagelj za nagrado

Vse matere, žene in dekleta so ob prihodu na cilj prejele nagelj in čestitko od domačinov, ki so bili oblečeni v narodno nošo. Tako je bil praznični dan še bolj slovesen. Ob 9. uri je bila maša v cerkvi, ob 11. uri je bil kulturni program, na katerem so najmlajši z Osnovne šole Jurija Vege v Moravčah peli in recitirali pesmi o mami.

Sledilo je družabno srečanje. Ko so zaigrali in zapeli Fantje z dveh bregov, so nekatere sredi belega dne zasrbele pete in urno so se zasukali vrh gore. Za veselo vzdušje je poskrbel tudi Ansambel Vžig. Obiskovalci so si na stojnicah privoščili dobrote domačih gostincev, na voljo so bili rokodelski izdelki. Svoje umetnine je na ogled postavil tudi Matjaž Golorej iz Kranja, ki je znan po lesenih skledah.

Veliko pohodnikov je bilo na gori prvič. A vsi v en glas so povedali, da bodo še prišli, saj ne gre zamuditi sončne pomladne nedelje na Limbarski gori.

Člani Društva Moravških rokodelcev so ponudili svoje izdelke. FOTO: Moravški Rokodelci