V solinah živi vrsta ogroženih vrst, svoj dom so tam našli tudi krasni plamenci (FOTO)

Krajinski park Sečoveljske soline je tudi zaradi cele vrste ptic, ki si poiščejo zatočišče v posebnih slanih habitatih, vključen v evropsko mrežo Natura 2000. V minulih dneh so v njem opravljali tudi redni letni monitoring gnezdečih ptic. S kanuji so obiskovali gnezditvena mesta in preverjali stanje populacij posameznih vrst. Poudarjajo, da je to okolje izjemno občutljivo in da v njem domujejo tudi ogrožene vrste, kot so beločeli deževnik, navadna in mala čigra, polojnik ter sabljarka. Njihovo gnezdenje je neposredno odvisno tudi od ohranjenosti habitatov in odsotnosti motenj.

Brez ustrezno vzdrževanih solnih polj in nadzora vodnega režima bi številna gnezdišča preprosto izginila. FOTO: Janez Mužič

Naravni pritiski

Monitoring omogoča spremljanje dolgoročnih trendov teh populacij ter razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na njihovo preživetje. To je namreč ključno za oblikovanje učinkovitih naravovarstvenih ukrepov. Tako so letos opazili tudi nekaj skrb vzbujajočega: »Z žalostjo ugotavljamo, da smo na številnih gnezdiščih ponovno našli sledi plenjenja. Lisičje tačke v soli, sledi šakala in prisotnost sivih vran nam kažejo, da so prisotni naravni pritiski, ki še kako močno vplivajo tudi na uspešnost gnezdenja.«

Na številnih gnezdiščih smo ponovno našli sledi plenjenja.

Tradicionalno solinarstvo je kulturna dediščina, pa tudi ključni pogoj za ohranitev življenjskega prostora ptic. FOTO: KPSS

Dodajajo, da so nekatere vrste ptic na zaščitenem območju izjemno občutljive za spremembe okolja in da njihov obstoj ni odvisen le od narave, temveč tudi od človeka. Zato poudarjajo: »Tradicionalno solinarstvo, takšno, kot se je izvajalo že v srednjem veku, ni samo kulturna dediščina, temveč je tudi ključni pogoj za ohranitev življenjskega prostora ptic. Brez nadzora vodnega režima in ustrezno vzdrževanih solnih polj bi številna gnezdišča preprosto izginila.«