V šoli zbolela kuharica: štedilnike ugasnili, otroci več dni brez kosil

Koroška je postala eno izmed žarišč covida s novim koronavirusom. Zaradi okužbe z novim koronavirsom je zbolela tudi ena od kuharic v OŠ Mežica, zato so za učence in zaposlene v tem tednu odpovedali vsa kosila. Nihče od otrok prvi dan spremenjenega režima ni ostal brez malice, je za Slovenske novice povedal ravnatelj šole Janko Plešnik.



V ponedeljek so učenci po besedah ravnatelja v veliki večini imeli s sabo malico. Poleg tega so na šoli tudi poskrbeli, da noben učenec ni bil brez malice. Za pripravo in delitev današnje malice so aktivirali zaposlene na šoli. »Vsi na šoli smo se - poleg rednega pedagoškega dela- potrudili, da so učenci čim manj občutili zaprtje kuhinje,« je pojasnil Plešnik.



Dnevno v šolskih kuhinji pripravijo okoli 140 kosil. V primeru, da starši čutijo ekonomsko stisko (trenutno ali dolgotrajnejšo), jih ravnatelj poziva, naj se obvezno obrnejo na šolo za pomoč. »Poleg socialnega sklada, s katerim pomagamo takim staršem, imamo dogovor tudi z občino Mežica, ki nam omogoča do 10 brezplačnih kosil za učence v težavah. Po potrebi bi poiskali tudi druge oblike pomoči, tako da lahko mirno trdim, da učenci na OŠ Mežica ne smejo biti lačni. Malica pa se tako subvencionira preko CSD, odvisno od prihodkov staršev«.

Ena kuharica zbolela, v šoli zaprli kuhinjo

Trenutne krizne razmere se poznajo po vseh Koroški, tako kadra ne primanjkuje le v zdravstvu, DSO-jih, temveč tudi v ostalih poklicih javnega sektorja. Šola je zaradi bolne kuharice ostala brez delujoče kuhinje. Ravnatelj se je za pomoč obrnili na nekdanje delavke, pa te žal niso bile na razpolago.



Kot pravi Plešnik bi potrebovali tri kuharice, a dvomi, da bi jim jih ministrstvo za šolstvo zagotovilo. »Glede na to, da imamo na šoli potrebo po dodatnih zaposlitvah v teh kriznih razmerah (dodatno čiščenje, dezinficiranje in razkuževanje prostorov - kuhinja, jedilnica), ki jih žal ne moremo zaposliti brez soglasja MIZŠ, niti nismo iskali drugje, ker je situacija po razgovorih z ravnatelji drugih šol podobna,« je bil jasen Plešnik.

Ministrstvo: Zaprtje kuhinje naj bo skrajni ukrep

Na ministrstvu so bili z razmerami seznanjeni, saj jih je ravnatelj obvestil o težavah. Na vprašanje, ali ravnatelj ni imel druge možnosti kot le to, da kosilo odpove, so pojasnili: »V skladu z Zakonom o šolski prehrani lahko šola v skladu s svojimi zmožnostmi za učence organizira tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico, ni pa k temu zavezana. Kljub temu vse osnovne šole za učence organizirajo kosilo. Šolam v svetujemo, da v izjemnih in hitro se spreminjajočih razmerah, ki jih prinaša COVID-19, poiščejo vse možnosti, ki so trenutno na razpolago in kot zadnji, skrajni ukrep, učencem odpovedo kosilo«.