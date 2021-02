V šole odhajajo vsi učenci prvih treh razredov, odprti vsi vrtci

V skladu s četrtkovo odločitvijo vlade danes v šole odhajajo vsi učenci prvega triletja osnovnih šol, prav tako znova odpirajo vse vrtce, tisti, ki so že bili odprti, pa začenjajo delovati v polnem obsegu. Pri agenciji za varnost prometa in policiji opozarjajo na previdnost v prometu, saj bo na cestah znova več prometa in otrok.



V četrtek je vlada sklenila, da ukrepov zaradi vse manjših epidemioloških razlik med posameznimi deli države več ne bo sprejemala regionalno, ampak za vso državo. Hkrati je sklenila, da je vsa država v rdečem območju, ki glede na sprejet vladni načrt sproščanja omogoča odprtje vrtcev in šol za prve tri razrede po vsej državi. Starši in zaposleni so vnovično odprtje pozdravili, ob tem pa izrazili upanje, da se bodo lahko v šole kmalu vrnili vsi učenci.



Vsi zaposleni, razen tisti, ki so koronavirus že preboleli, se morajo ob vnovičnem prihodu testirati, prav tako tisti, ki so imeli pouk v šolah že pretekla dva tedna. Nekatera testiranja so izvedli že v ponedeljek, preostala večina naj bi se testirala danes čez dan.

Za zdaj pa še naprej ostajajo zaprte srednje šole, za katere bi prve ukrepe lahko sprostili, ko bo država prešla v t. i. oranžno fazo. Ta prehod bi se lahko zgodil ta teden.



K čimprejšnjemu odprtju srednjih šol sicer pozivajo v iniciativi Zahtevamo šolo, kjer so za danes napovedali bojkot pouka na daljavo. Predstavniki staršev otrok iz osnovnih šol Maribora in okolice pa so v podporo prizadevanjem za ustreznejše izvajanje pouka za danes pozvali k 10-minutni prekinitvi pouka v osnovnih šolah.

