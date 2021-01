V šolah kmalu tudi testiranje otrok?

Testirali bi se sami

Ministrica za izobraževanjeje ob današnjem neformalnem zasedanju ministrov EU za izobraževanje omenila možnost, da bi ob vračanju učencev v šole uvedli tudi testiranje za otroke.Kot je pojasnila, je v stiku z avstrijskim kolegom v povezavi z njihovim načrtom vračanja v šole, ki je načrtovan za 8. februar. Dejala je, da bi avstrijski načrt želeli povzeti v Sloveniji, kolikor bo to izvedljivo.Avstrijski načrti predvidevajo stalno testiranje učencev v šolskih prostorih. Otroke, stare do deset let, naj bi testirali starši, ko jih pripeljejo v šole, starejši otroci pa naj bi se v razredu testirali sami dvakrat na teden, je pojasnila ministrica. Te načrte je opisala kot zanimiv in inovativen pristop.V Sloveniji se otroci prve triade po približno sto dneh pouka na daljavo v šole vračajo v torek. Ministrica ob tem izpostavlja, da evropski zemljevid glede šolanja v EU kaže, da je Slovenija v zlati sredini. »Čeprav se zdi, da se grozno dolgo nismo šolali, je to zato, ker smo to naredili v kosu,« je dejala. V večini drugih držav so namreč po njenih besedah šole zapirali večkrat za krajši čas, edina specifika Slovenije je dolžina neprekinjenega šolanja na daljavo.Ob tem je Kustečeva poudarila, da so sicer ocene po vsem svetu enotne, da pouk na daljavo po kakovosti ni primerljiv pouku v šolskih prostorih in da je treba zagotoviti, da se otroci čim prej varno vrnejo v šole, obenem pa je treba izpostaviti in izkoristiti dobre plati pouka na daljavo.