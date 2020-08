V soboto potrjenih 34 primerov

Uvoženi primeri iz tujine

Trend okuženosti z novim koronavirusom v Sloveniji narašča. V petek je bilo potrjenih 43 novih primerov. V soboto, ko je opravljenih manj testiranj, pa je bilo ob 760 testih potrjenih 34 novih okužb. Če to primerjamo s številom prejšnjega vikenda, je to velik poskok. V soboto, 15. avgusta, ko je bilo testiranih nekaj manj kot 400 oseb, je bilo potrjenih 15 okužb.V bolnišnici se je v soboto zdravilo 17 bolnikov, smrtnih žrtev tokrat ni bilo. V Sloveniji imamo 402 aktivna primera okužbe. Do zdaj je bila okužba potrjena pri 2.651 osebah. Število žrtev zaradi covida 19 ostaja pri 131.Znani so tudi podatki, koliko okužb je bilo v Slovenijo uvoženih iz drugih držav. Največ, kar 79 primerov, je bilo prinesenih iz Hrvaške, sedem iz Bosne in Hercegovine, po trije iz Srbije in Nemčije, po dva primera iz Severne Makedonije, Francije in Avstrije, po en primer še iz Španije, Italije, Grčije, Danes in Poljske.