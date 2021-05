V soboto potrdili manj kot 300 okužb

V soboto so pristojni po podatkih vlade opravili 2471 PCR-testov in potrdili 292 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 11,8 odstotka, kar je enako kot dan prej. V petek je bilo sicer več testov in potrjenih več novih okužb. Trenutno je v državi 7558 aktivnih okužb.V bolnišnicah se zdravi 408 ljudi, 121 jih potrebuje intenzivno nego. Umrli so trije covidni bolniki.