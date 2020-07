V soboto dnevni rekord okužb, v Sloveniji ena oseba umrla

To se je zgodilo na Šmarni gori, posredovali so gasilci

Včeraj ob 19.09 si je na poti na Šmarno goro pohodnik poškodoval nogo. Gasilci PGD Tacen so ga oskrbeli in s terenskim vozilom prepeljali v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci NMP Ljubljana in ga prepeljali v UKC Ljubljana. Aktivirani so bili tudi gasilci GB Ljubljana in gorski reševalci GRS Ljubljana, vendar njihova pomoč ni bila potrebna, poroča uprava za zaščito in