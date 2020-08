V soboto manj testiranj in večje število okužb

V soboto je bilo v Sloveniji potrjenih 31 novih okužb z novim koronavirusom, poročajo na spletni strani sledilnika za covid 19. Opravili so 769 testiranj, kar je skoraj za polovico manj kot dan prej. Hospitaliziranih je 24 ljudi, dva pa sta na intenzivni negi. V zadnjih 24 urah niso zabeležili smrtnega primera.



V Ljubljani je bilo soboto potrjenih osem okužb, v Tržiču tri, v Kranju, Slovenskih Konjicah, Šentjurju in Rogaški Slatini po dva primera, po eno okužbo pa so zabeležili v Šenčurju, Igu, Novem mestu, Mirni Peči, Škofljici, Vuzenici, Svetem Tomažu, Murski Soboti, Gornji Radgoni in Mariboru. Učenci naj v šolo prinesejo maske V petek je NIJZ izdal priporočilo, da bi prihodnji teden vsi učenci kot dodatno zaščito v skupnih prostorih nosili maske. Šolska ministrica Simona Kustec na vprašanje, kdo jih bo zagotovil, odgovarja, da so maske že kar nekaj časa del našega vsakdanjika in da je bilo takšno usmeritev pričakovati tudi za šolski prostor. »Pričakuje se, da bodo otroci in mladi septembra maske prinesli s seboj, če pa bi se zgodilo, da bi bil kak otrok brez nje, mu jo bo priskrbela šola. Priporočilo NIJZ moramo spoštovati, zdravje naših otrok in zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je na prvem mestu,« je za STA povedala ministrica.