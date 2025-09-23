  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

SI ALARM

V soboto bo prvič zapiskalo na vseh telefonih po Sloveniji, tudi za iskanje pogrešanih oseb

Slovenija dobiva sistem za množično obveščanje in alarmiranje po javnih mobilnih omrežjih SI-Alarm. Obstajajo štiri stopnje opozorilnih sporočil.
Prvo javno testiranje sistema bo potekalo v soboto ob 12. uri. FOTO: Zaslonski posnetek, Gov.si
Prvo javno testiranje sistema bo potekalo v soboto ob 12. uri. FOTO: Zaslonski posnetek, Gov.si
STA, N. Č.
 23. 9. 2025 | 14:15
A+A-

Namenjen je hitremu in učinkovitemu pošiljanju nujnih informacij na določenem geografskem območju v primeru naravnih in drugih nesreč. Pomagal bo tudi pri iskanju pogrešanih oseb. Prvo javno testiranje sistema bo potekalo v soboto ob 12. uri.

Sistem javnega obveščanja in alarmiranja SI-Alarm bo omogočal pravočasno pošiljanje opozorilnih sporočil v primeru naravnih in drugih nesreč, ki resno ogrožajo življenja in premoženje. Skrbnik sistema je Uprava RS za zaščito in reševanje.

Kot je zapisano na posebnem spletnem mestu vlade o sistemu SI-Alarm, gre za dopolnitev obstoječih sistemov za obveščanje, kot so alarmne sirene, radijski in televizijski programi, spletna obvestila ter javno ozvočenje. Sistem omogoča hiter prenos sporočil na naprave, ki so povezane z mobilnim omrežjem kateregakoli slovenskega mobilnega operaterja.

Sistem SI-Alarm se bo uporabljalo za obveščanje o neposrednih nevarnostih, kot so na primer velik požar, poplave, razlitje nevarnih snovi, industrijska nesreča in teroristični napad. Opozarjalo se bo tudi na bližajoče se nevarnosti, kot so poplave, zemeljski plazovi, neurja in teroristični napadi.

Prek sistema se bo prebivalce obveščalo tudi o ukrepih pred, med in po naravni ali drugi nesreči, SI-Alarm pa bo pomagal tudi pri iskanju pogrešanih oseb.

Štiri stopnje opozorilnih sporočil

Opozorila o nevarnostih, ki jih bodo ljudje prejemali v okviru sistema SI-Alarm, bodo razdeljena na štiri nivoje. Ti bodo odvisni od stopnje nevarnosti, ki bo v danem trenutku pretila uporabnikom oziroma prebivalcem na določenem geografskem območju. Nivoji so poenoteni na območju celotne EU.

Nivo 1 predstavlja nacionalno opozorilo ob najvišji stopnji nevarnosti.

Nivo 2 bo namenjen opozorilu ob izredno hudi nevarnosti.

Nivo 3 ob hudi nevarnosti.

Nivo 4 pa o priporočenih ukrepih za zaščito ljudi, živali in premoženja.

Ločen nivo bo namenjen obvestilom o pogrešanih osebah.

Uporabnik lahko na nekaterih mobilnih telefonih onemogoči prejemanje določenih sporočil, predvsem informativnih in testnih, kar pa pristojni odsvetujejo.

V soboto javno testiranje sistema

Sistem za množično obveščanje in alarmiranje po javnih mobilnih omrežjih SI-Alarm bodo prvič javno preizkusili v soboto, 27. septembra, ob 12. uri na območju celotne Slovenije.

Pošiljatelj testnega sporočila bo uprava za zaščito in reševanje. V njem bo pisalo: »To je testno sporočilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Na enak način boste v prihodnje na mobilne telefone prejemali sporočila v primeru naravnih in drugih nesreč. Država je ta sistem vzpostavila za večjo zaščito ljudi, živali in premoženja. TEST TEST TEST.«

Glavno sporočilo pristojnih organov je, da to soboto na prejeto testno sporočilo ne bo treba odgovarjati ali se nanj kakor koli odzivati.

Prejema obvestil nivoja 1. stopnje ni mogoče izklopiti.

Sistem bo omogočal obveščanje ljudi na točno določenem območju

Opozorilna sporočila se bo pošiljalo s pomočjo tehnologije celičnega oddajanja. Tako bo mogoče hitro in zanesljivo obveščati ljudi na točno določenem geografskem območju.

Sporočilo se ne pošilja posameznim številkam, ampak vsem, ki so na točno določenem območju. Sistem tako ne zbira in obdeluje osebnih podatkov, prav tako ne zbira podatkov o tem, katerim mobilnim telefonom je bilo potisno sporočilo dostavljeno.

O stopnji nujnosti, geografskem dosegu in trajanju obvestil bodo lahko odločali vodje intervencij, generalni direktor oziroma predstojniki izpostav uprave za zaščito in reševanje, župani občin prizadetega območja ali vlada.

Sistem deluje na vseh telefonih

Kot so zapisali, sistem deluje na vseh mobilnih telefonih, ne le na pametnih. Prejem sporočil bo samodejen in brezplačen.

Za prejem sporočil ni potrebna registracija ali nameščanje aplikacije, prav tako ni potrebna podatkovna povezava. Zadostuje že povezava mobilnega telefona v mobilno omrežje.

Izklopljeni mobilni telefoni sporočila ne bodo prejeli

Sporočilo se ob prejemu samodejno prikaže na zaslonu telefona, prejem sporočila pa bo spremljal tudi zvočni signal in vibriranje naprave.

Sistem bo po prepričanju pristojnih omogočal tudi bolj učinkovito obveščanje ranljivih skupin prebivalcev, kot so gluhi in naglušni ter slepi in slabovidni.

Prebivalci Slovenije in obiskovalci iz tujine bodo prejeli dve potisni sporočili, in sicer v slovenskem in angleškem jeziku. Na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, bodo poslana tri sporočila, poleg slovenščine in angleščine še v jeziku narodne skupnosti.

Sistem že uporablja večina evropskih držav

Sistem javnega obveščanja preko mobilnih omrežij že uporablja večina držav EU. Slovenija medtem z njegovo vzpostavitvijo zamuja.

Direktiva EU o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah je namreč članicam naložila, da do 21. junija 2022 zagotovijo, da mobilni operaterji končnim uporabnikom posredujejo javna opozorila o nevarnosti v obliki elektronskega sporočila. To direktivo je Slovenija jeseni 2022, torej po izteku roka za vzpostavitev sistema alarmiranja, z zamudo prenesla v nacionalni pravni red, in sicer z zakonom o elektronskih komunikacijah.

Da Slovenija zamuja pri uvedbi tovrstnega sistema, ima po navedbah pristojnih tudi svetlo plat, saj si je pri njegovi vzpostavitvi lahko pomagala z izkušnjami iz tujine.

Več iz teme

Si alarmSlovenijaopozorilonevarnostmobilni telefonuprava za zaščito in reševanje
ZADNJE NOVICE
14:15
Novice  |  Slovenija
SI ALARM

V soboto bo prvič zapiskalo na vseh telefonih po Sloveniji, tudi za iskanje pogrešanih oseb

Slovenija dobiva sistem za množično obveščanje in alarmiranje po javnih mobilnih omrežjih SI-Alarm. Obstajajo štiri stopnje opozorilnih sporočil.
23. 9. 2025 | 14:15
14:05
Kronika  |  Doma
HIŠNA PREISKAVA

Hišna preiskava v Zagorju: 40-letniku zasegli več kot 220 sadik konoplje (FOTO)

Poleg konoplje so zasegli tudi več pirotehničnih sredstev.
23. 9. 2025 | 14:05
13:45
Ona  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

To je čudovita planina, obdana z nepreglednimi gozdovi (FOTO)

Klek na višini 1550 metrov je bil obljuden že v rimskem času.
23. 9. 2025 | 13:45
13:45
Live
Novice  |  Slovenija
SEPTEMBRSKO VREME

Arso prižgal alarme za točo, najbolj ogrožena Ljubljana z okolico (V ŽIVO)

Spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami
23. 9. 2025 | 13:45
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
V SPALNICI

Znani igralec delil intimen zakonski nasvet: tako ravnata z ženo

Matthew McConaughey je razkril skrivnost svojega 13-letnega zakona.
23. 9. 2025 | 13:25
13:11
Kronika  |  Doma
PU KOPER

Grozljiva nesreča pri Kopru: tovornjak se je prevrnil in zadel hišo, v avtomobilu šestletnica (FOTO)

V Sv. Antonu tovorno vozilo trčilo v hišo.
23. 9. 2025 | 13:11

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Do cenejše elektrike po akcijskih cenah

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Z enim polnjenjem do Dalmacije

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Priklopite na nov sistem, ki v ozadju ustvarja prihranke

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Naučite se veščine, ki jo uspešni uporabljajo vsak dan

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 14:53
Promo
Ona  |  Izlet
NAMIG ZA IZLET

Na brezplačni koncert v Novo Gorico

Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Zala Djurić v obleki iz piva? Da, in izgledala je fantastično!

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Ona  |  Svetovalnica
TALNE OBLOGE

Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
22. 9. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Mrzli dnevi, vroči toni: prihaja dogodek, ki bo zaznamoval to zimo

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

V sredo bo vsa Slovenija ob 10.30 prekinila delo

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Čas teče, klub računa nanjo, zdravje ne more čakati

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
22. 9. 2025 | 13:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Čist zrak je osnovna dobrina, brez katere ne moremo«

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNO ZAVAROVANJE

Koliko vam lahko prinese drugi steber?

Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
22. 9. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Ona  |  Svetovalnica
KLIMATSKA NAPRAVA

Naprava, ki vas lahko reši pred visoko jesensko vlago

Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
19. 9. 2025 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

»Glede tega bi lahko napisal knjigo« (video)

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

»Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
3. 9. 2025 | 15:16
Promo
Ona  |  Svetovalnica
WINDOWS

Kako do doživljenjske licence

Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
18. 9. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako nevaren je zrak v vašem domu?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki