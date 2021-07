V soboto 4,3 odstotka pozitivnih

Sedemdnevno povprečje se je povečalo

V soboto so v 740 PCR-testih na okužbo z novim koronavirusom potrdili 32 okužb, kar pomeni 4,3 odstotka. To je objavljeno na spletni strani NIJZ. Trenutno je v državi po ocenah NIJZ aktivnih 839 okužb, sedemdnevno povprečje okužb pa znaša 65.V soboto so opravili tudi 17.730 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za osem, sedemdnevno povprečje se je povečalo za dve okužbi, medtem ko 14-dnevno povprečje okužb ostaja 39.