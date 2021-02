V sobotni tragediji umrl tudi reševalec, štirje komaj ušli smrti

Med smrtnimi žrtvami tudi izkušeni alpinist

Slovenijo je v soboto pretresla vest, da sta se na območju Storžiča sprožila dva plazova, ki sta zahtevala več življenj . Kaj točno se je dogajalo, so pojasnili pri Gorski reševalni zvezi Slovenije. Kot so zapisali, so od regijskega centra za obveščanje prejeli klic o snežnem plazu v Kramarjevi smeri na Storžiču. Po opravljenem klicu z očividcema je bilo ugotovljeno, da je plaz odnesel dve osebi, ki ne kažeta življenjskih znakov. Sprožili so reševalno akcijo z aktivacijo celotnega moštva ter s posadko helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) z Brnika.Nekaj minut za tem je bil aktiviran tudi helikopter policije, ki je opremljen z napravo za iskanje pogrešanih v plazu. Na kraj nesreče je odšla predhodnica, ki je štela pet članov, od tega je bil en zdravnik. Zdravnik in en reševalec sta bila s helikopterjem prepeljana do ponesrečencev. Pridružila se jima je tudi posadka HNMP. Ugotovili so, da sta ponesrečenca podlegla poškodbam.Nato so začeli helikopterski prevoz preminulih v dolino. Tik pred dvigom drugega ponesrečenca sta alpinista, ki sta se nahajala v zgornjih pobočjih Storžiča, sprožila snežni plaz. Ekipa, ki je bila tik pred koncem dela na kraju nesreče, je bila prek radijske postaje obveščena o ponovnem plazu. Vsi štirje so zbežali pred plazom in si rešili življenje. Med begom sta se dva reševalca poškodovala.Drugi plaz je s seboj prinesel tudi dva alpinista. Eden je preživel s težjimi poškodbami, drugi je umrl. Sledila sta reševanje poškodovanih in prevoz preminulih. Pri reševanju je sodelovalo 24 reševalcev: gorski reševalci, vodniki lavinskih psov, združena ekipa GRZS in HNMP ter helikopterja vojske in policije.»Žal smo v prvi navezi ponesrečenih izgubili izkušenega gorskega reševalcaiz Tržiča. Slavko Rožič je bil s srcem vrhunski alpinist in alpinistični inštruktor. Zadnjih deset je bil zelo aktiven v GRZS, kot predsednik Društva GRS Tržič, podpredsednik GRZS, inštruktor GRZS in član izpitne komisije za gorske reševalce. S svojim delom na področju GRZS je dvignil raven reševalnega dela. Slavka se bomo spominjali kot nekoga, ki je stal za svojimi besedami in se hkrati izkazal kot nekdo, ki je predvsem človek dejanj. V zadnjih dneh je bila razglašena tretja stopnja plazovne nevarnosti. Usodo razmer in plazov je krojil veter, ki je razmere ponekod naključno poslabšal. Prva naveza je bila žrtev teh razmer, druga alpinista sta kljub prvi nesreči nadaljevala vzpon in doživela nesrečo, ki je ogrozila tudi delo gorskih reševalcev,« so zapisali na spletni strani.