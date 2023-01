V snegu preštevajo ptice (FOTO)

Leta 2009 so na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pripravili prvo akcijo Ptice okoli nas. Takrat se jim je pridružilo 573 popisovalcev, torej ljubiteljev narave in ptic, v zadnjih letih pa se tistim, ki na izbranem terenu pol ure opazujejo ptice in opažanja sporočijo društvu, priključi okoli tisoč ljudi. Akcija opazovanja ptic v Sloveniji poteka ravno ta teden, do nedelje, zato nas je zanimalo, kako snežna odeja vpliva na preštevanje ptic, ki živijo okoli nas.

»Ko tla prekrije snežna odeja, je hrana pticam v naravi težje dostopna. Ptice se takrat približajo naseljem, zato se poveča obisk krmilnic. Sneg lahko tako popestri opazovanje, saj bo polno krmilnico obiskalo večje število ptic in tudi več različnih vrst kot sicer,« nam pojasni Urša Gajšek, koordinatorka izobraževanja na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

Sodelujejo tudi otroci

Kot je dodala, se akciji »vsako leto pridružijo tudi številni otroci iz vrtcev in šol po vsej Sloveniji. Njihovo udeležbo na društvu še posebno spodbujamo, saj tako bolje spoznajo pernate prijatelje, s katerimi si delimo dom, ter razvijajo vrednote ohranjanja narave.«

Plavček pozimi FOTO: Simon Kovačič

Zakaj je ta akcija pomembna oziroma kako pridobljeni podatki pomagajo pri delu Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije? »Podatki o pogostejših vrstah ptic v naseljih so zelo pomembni za njihovo dolgoročno varstvo. S primerjavo podatkov o številu ptic v različnih letih bomo lahko sklepali, ali njihovo število v naseljih upada ali narašča. Spremembe v številu ptic posredno govorijo tudi o kakovosti našega okolja. Pogoste vrste so po navadi spregledane v bolj ciljnih raziskavah in monitoringih, zato je pomembno, da s pomočjo ljubiteljev ptic, ki niso strokovnjaki, zbiramo podatke in skupaj skrbimo, da pogoste vrste tudi ostanejo pogoste,« je še pojasnila Gajškova.

Na lanskem opazovanju so jih opazili več kot 13.000, pripadale pa so 73 vrstam. Najštevilnejši so bili domači vrabci, sive vrane in velike sinice. »S primerjavo podatkov o številu ptic med različnimi leti bomo lahko sklepali, ali njihovo število v naseljih upada ali narašča.

Akcija se bo zaključila v nedeljo. FOTO: Ana Zornik

»Ptice lahko opazujete skozi okno, ob krmilnici, ali pa se odpravite na sprehod okrog doma, šole ali vrtca. Tudi če ptic v izbranem času ne boste opazili, je to za nas pomemben podatek,« so o poteku akcije Ptice okoli nas še dodali na društvu in vse tiste, ki jih bodo v teh dneh opazovali, pozvali, naj jim opažanja pošljejo prek obrazca, ki je objavljen na njihovi spletni strani.