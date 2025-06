V slovo Tinetu Guzeju, Tinčku: znal je prepoznati pogum, talente, voljo

Tine Guzej, Tinček, je skoraj ves svoj novinarski čas preživel pod streho časopisne hiše Delo – sprva na Delu, pozneje pri Slovenskih novicah in Delu Revijah. Njegova poklicna pot je bila povezana s časopisom, ki ga je sooblikoval s srcem, pokončnostjo in neizmerno predanostjo.

V vsakem novinarskem okolju je ostal zvest sebi – človeku novinarstva po duši, ne le po poklicu. Ta notranja zvestoba vrednotam je zaznamovala vsak njegov korak.

Njegov pomembni pečat se je začel že s projektom Dela Plus, ki je iz sprva ne povsem določene tabloidne zamisli prerasel v nekaj povsem drugačnega – prostor za raziskovalno novinarstvo, ki ga v slovenskem prostoru dotlej še ni bilo. Tine je znal prepoznati pogum, talente, voljo – in ustvariti okolje, kjer so novinarji lahko rasli. Dal jim je proste roke, zaupanje, podporo. Bil je urednik, ki je znal slišati, spodbuditi, zaščititi.

Prva naslovnica Slovenskih novic FOTO: Dejan Javornik

Kasneje, ko se je Delo Plus poslovilo, je bil to zanj in za mnoge sodelavce boleč trenutek. A iz te zgodbe je zrasla nova, velika, ki še kar traja: Slovenske novice. Tine je zgradil temelje tega časopisa, ki je sčasoma postal eden najbolj branih v Sloveniji. Bil je eden od treh njegovih začetnikov – skupaj z Juretom Apihom in Titom Doberškom –, a mnogi se spominjajo prav njega kot njegovega najizrazitejšega očeta. Tine ni nikoli zahteval slepe poslušnosti, a zaupanje, ki ga je vzbujal, je bilo nalezljivo. Bil je urednik, ki mu je uredništvo sledilo z občutkom, da dela nekaj pomembnega. Ko so prišle preizkušnje – tudi težke, zelo težke –, so jih skupaj prestajali s pokončno tišino. In s pogumom.

Bil je tudi raziskovalec in človek dejanj: eden tistih, ki so pogum pokazali ne le v pisani besedi, ampak tudi z dejanji. Na primer, ko je za Teleks presrfal Jadran ali ko je z uredništvom Slovenskih novic v času osamosvojitve dokazoval, da je novinarstvo lahko tudi obramba resnice in dostojanstva.

Z leti so se okoliščine spreminjale, vrednote pa so pri njem ostajale enake. V trenutkih, ko so se poti začele razhajati, je ostal zvest sebi. Tihi odhod človeka, ki ne popušča svojim merilom, ne pomeni poraza, ampak pokončno slovo.

Slovenskim novicam je dal temelje, kakršne časopis potrebuje: trdne, človeške, vztrajne. Še danes, desetletja pozneje, je v vsaki izdaji mogoče začutiti nekaj od tiste energije, ki jo je v časopis vnesel Tinček.

Tine nikoli ni pozabil časopisa, ki ga je soustvarjal. In prav je, da tudi časopis ne pozabi njega.

Legende ne odidejo z veliko besedami. Odhajajo potiho. A pustijo sled, ki ostane.

Na snidenje, dragi Tine – prijatelj, mentor, urednik in srce novinarstva.

Tvoji – iz tistih časov Dela Plus in Slovenskih novic.

Kar nas je še.