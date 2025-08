V slovenski občini žalujejo za dolgoletnim županom: kar 28 let jo je vodil (FOTO)

Občina Odranci je na svoji spletni strani in na Facebooku sporočila, da je umrl prvi in dolgoletni župan te občine Ivan Markoja, ki je občino vodil od leta 1994 do leta 2022, skupaj sedem mandatov.

»Osemindvajset let je vztrajno in srčno vodil našo občino, vedno v službi ljudi, z vizijo napredka, ki je temeljila na spoštovanju kulturne dediščine, trajnostnem razvoju in povezanosti med občani. Njegova odločnost, skromnost in iskrena predanost so presegale politične okvire. S svojim delom ni iskal priznanj — iskal je rezultate. Odranci so pod njegovim vodstvom postali prepoznavna utrjena skupnost, hkrati pa je skrbel za to, da so se ohranili naši običaji, jezik, tradicija in srčna prekmurska duša,« je občina zapisala v svoji objavi.

Občina je ob tem tudi zapisala, da je kot neprofesionalni župan večkrat odkrito povedal, da v materialnem smislu njegovo delo ni bilo nagrajeno. Po njihovem mnenju je postavil skupno dobro pred svoje interese.

Izrekli so mu hvaležnost ter globok poklon, bližnjim pa izrekajo iskreno sožalje.