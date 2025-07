V slovenski bolnišnici so se razširile garje, to so zadnje informacije

V Splošni bolnišnici Nova Gorica se zaposleni in pacienti že nekaj časa spopadajo z izbruhom garij. O tej težavi sta danes na novinarski konferenci spregovorila strokovni direktor bolnišnice Erik Sedevčič in specialistka infektologije Vesna Kovačič.

Sedevčič je na novinarski konferenci prebral izjavo bolnišnice. Kot je povedal, so v bolnišnici prvi primer z garjami zaznali v sredini letošnjega junija na oddelku za intenzivno terapijo. Na drugih oddelkih okužbe niso zaznali. »Potrdimo lahko, da je bil vnos garij v bolnišnico preko pacienta. Vodstvo bolnišnice se je takoj ob seznanitvi z izbruhom nalezljive bolezni sestalo na operativnem sestanku s Komisijo za obvladovanje bolnišničnih okužb in zaposlenim podalo jasna navodila za obvladovanje okužbe. Izbruh nalezljive bolezni smo prijavili tudi na Območno enoto NIJZ,« je povedal in dodal, da so ukrepali z veljavnimi smernicami, obenem pa so se tudi posvetovali z Dermatovenerološko kliniko UKC Ljubljana glede sprejetih ukrepov, sledili pa so tudi njihovim navodilom.

»Vsi oboleli so prejeli ustrezno terapijo za zdravljenje okužbe, osebe s tveganim tesnim stikom pa preventivno zdravljenje,« je povedal. Do danes so potrdili 11 primerov okužbe z garjami, od tega je bila samo ena okužba pri pacientu, ostali potrjeni okuženi so bili zaposleni, je dejal. Sedevčič je ob tem še povedal, da v zadnjih desetih dneh novega primera niso potrdili in upajo, da so izbruh zajezili.

S kadrom nimajo težav. Po besedah strokovnega direktorja bolnišnice trenutno ni več nobenega zaposlenega na bolniški odsotnosti.

Zdravljenje kratkotrajno

Specialistka infektologije Kovačič je opisala, kako poteka zdravljenje za garje. »Zdravljenje garij poteka tako, da se zdravi lokalno, z mazilom. Oboleli dobijo dvakrat terapijo v razmiku enega tedna. Potem se zdravljenje zaključi. V primeru, da bi prišlo do rezistence na to lokalno zdravljenje, dermatologi predpišejo tudi sistemske antibiotike, ki pa so v enkratnem odmerku, tako da zdravljenje je kratkotrajno.«