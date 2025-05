V slovenskem morju odstranili več kot tono smeti

Zavod YouSea je ob podpori podjetja Spar Slovenija v slovenskem morju izvedel štiri akcije čiščenja morskih travnikov, ki so ključni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Iz morja so odstranili skupno več kot eno tono smeti.

»Veliko ljudi doživlja morske travnike zgolj kot nadležno oviro med kopanjem ... A resnica je, da so morski travniki eden najpomembnejših zaščitnikov našega okolja,« je pojasnila dr. Irena Fonda, vodja Zavoda YouSea.

»So izjemno pomembni proizvajalci kisika in naravni filtri, ki čistijo vodo. Poleg tega so izjemno učinkoviti pri absorbiranju in shranjevanju ogljikovega dioksida. Na enoto površine shranijo več ogljika kot kopenski gozdovi, zato pomembno prispevajo k zmanjševanju koncentracije toplogrednih plinov v morju in ozračju.«