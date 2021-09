V Slovenijo prispela skupina afganistanskih državljanov

V Slovenijo je prišla skupina petih afganistanskih državljanov, ki so sodelovali z delegacijo Evropske unije v Afganistanu, so za STA potrdili na zunanjem ministrstvu. Z njimi so prišli tudi njihovi družinski člani. Skupaj je tako v Slovenijo prišlo 19 Afganistancev, ki so se iz države umaknili po talibanskem prevzemu oblasti.



Slovenija je s tem izpolnila obljubo in izkazala solidarnost pri sprejemanju vseh afganistanskih državljanov, ki so dolga leta sodelovali z EU delegacijo in pisarnami ter z mednarodno skupnostjo, so za STA še pojasnili na zunanjem ministrstvu. Več podrobnosti pa niso sporočili.





Da bo Slovenija prevzela do pet afganistanskih sodelavcev unije, je zunanji minister Anže Logar napovedal sredi avgusta, po padcu Kabula.



Dva tedna nazaj je v Slovenijo že prišla petčlanska družina Afganistanca, ki je v Heratu sodeloval s Slovensko vojsko. Slovenija je sicer želela evakuirati še enega sodelavca Slovenske vojske z njegovo družino, a se jim ni uspelo prebiti do letala. Zaenkrat ta družina ostaja v Afganistanu.

