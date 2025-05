V Slovenijo prišel pohabljeni Uber: ko smo se želeli registrirati kot voznik, smo doživeli tole

Uber je Slovenkam in Slovencem zjutraj sporočil: »Uber je zdaj v Ljubljani. Se vidimo na cesti!«

Registracije za voznike so odprte že več dni. Poskusili smo jo opraviti tudi v naši redakciji s ciljem preverbe, kako stvar deluje, a doživeli hladen tuš. Slovenski Uber ima namreč to posebnost, da v nasprotju z bolj liberalnimi državami pri nas zaradi omejevalne zakonodaje posameznikom ne dovoli samostojnih voženj z lastnimi vozili.

Povedano po domače: slovenski Uber je pohabljen, saj dovoljuje registracijo za vožnje le voznikom taksijev. Zaradi tega je pri nas odpadla ključna prednost Uberja, kot ga poznajo Američani in drugi po svetu: da s pomočjo delitvene ekonomije razbije monopole taksistov in poceni prevoze po mestih.

Bi vozili Uber? Morate biti taksist

Ameriško tehnološko podjetje Uber je revolucioniralo svet prevozov na zahtevo in se v medijih pogosto znašlo na prepihu zaradi spoštovanja zakonodaje in delavskih pravic. Od svojega prihoda na trg leta 2009 je Uber s svojo aplikacijo omogočil uporabnikom, da z nekaj kliki naročijo prevoz, pogosto ceneje in hitreje kot z običajnimi taksiji. Kritiki pogosto izpostavljajo nelojalno konkurenco tradicionalnim taksi službam, pomanjkljivo regulacijo in izkoriščanje prekarne delovne sile. Uber se je tako že večkrat znašel v sodnih dvoranah – od vprašanj zaposlitvenega statusa voznikov do spoštovanja lokalnih zakonov.

Če v Sloveniji želite postati voznik Uberja, morate imeti urejeno sodelovanje z eno od obstoječih taksi služb. V Ljubljani tako posamezniki, ki bi v prostem času želeli zaslužiti kak dodaten evro z vožnjami turistov po mestu v lastnem avtomobilu, ostajajo praznih rok.

Uber bo deloval na širšem območju Ljubljane zgolj kot klicna platforma, ki povezuje uporabnike z izvajalci prevozov, podobno kot delujejo preostala avtotaksi podjetja.

To so dokumenti, ki jih od bodočih voznikov zahteva Uber

Posebnost Uberjevega poslovnega modela je, da nima pisarn, kjer bi osebno opravili registracijo voznika. Vse se odvija prek aplikacije. Kdor razmišlja o sodelovanju z njimi, mora biti pozoren na teh pet prilog:

Fotografija osebne izkaznice Fotografija vozniškega dovoljenja Profilna fotografija voznika Potrdilo o nekaznovanosti Podpisana izjava o razmerju med voznikom in taksi operaterjem.

Seznam zahtev za registracijo FOTO: posnetek zaslona

Točke 1–3 so hitre in enostavne. Z namensko aplikacijo Uber Driver (ni enaka kot klasična aplikacija Uber za iskanje prevozov) boste fotografirali naštete dokumente in jih poslali Uberjevim administratorjem. Tudi svojo profilno fotografijo boste lahko posneli kar znotraj appa.

Prilogo 4, potrdilo o nekaznovanosti, boste lahko dobili v nekaj urah, če zanj zaprosite prek sistema e-uprave. Za vložitev prošnje potrebujete storitev Si.pass, ki ste si jo verjetno uredili v času covida. Prejeli ga boste na vaš e-poštni naslov, izdaja pa je brezplačna. Ko smo zanj zaprosili mi, smo ga dobili v približno treh urah.

Točka 5 je tista, kjer se bo zataknilo večini Slovencev. Gre za dokument na eni A4-strani, poimenovan "Izjava o razmerju s prevoznikom", kjer morate med drugim navesti, v katerem imenu in za kateri račun boste opravljali prevoze. Tukaj je treba torej navesti taksi službo, s katero že imate sklenjeno sodelovanje. Brez tega vam Uber statusa voznika ne bo odobril.

Izjava o sodelovanju s taksi službo FOTO: posnetek zaslona

Uber v Ljubljani že deluje. FOTO: posnetek zaslona

Premier Robert Golob se je včeraj v DZ pohvalil: »Uber v Slovenijo prihaja pod enakimi pogoji, ki na državni in lokalni ravni že zdaj veljajo za taksi prevoze. Pogojev, ki bi mu olajšali poslovanje, ni.« Napovedal je, da bo država pozorno spremljala razvoj tega segmenta trga in izvajala strog nadzor nad delovanjem Uberja v Sloveniji.

Po navedbah Uberja je med vozniki velik interes za sodelovanje, tudi aplikacijo naj bi preneslo že več 150.000 prebivalcev Slovenije. Uporabnikom bo aplikacija po vnosu ciljne lokacije prikazala okvirno ceno in jih povezala z voznikom, ki lahko sprejme vožnjo. Potniki bodo nato prepeljani na izbrano lokacijo v partnerskem vozilu, pri čemer bodo plačali znesek, ki ga določa taksimeter. Po vsaki vožnji bodo imeli tako potniki kot vozniki možnost oceniti drug drugega, poleg tega bodo lahko potniki svojim voznikom prek aplikacije ponudili pohvalo ali napitnino.