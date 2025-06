V Sloveniji živimo dobro! To zagotavlja Golobova vlada, kako pa to občutite državljani?

Slovenija po številnih kazalnikih sodi med najuspešnejše članice EU. Ostaja prostor, kjer se posameznik lahko razvija, živi varno in dostojno življenje ter prispeva k skupnemu dobremu, so pred dnevom državnosti sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Praznujmo s ponosom na doseženo Čeprav nas čaka še veliko izzivov, smo na dobri poti. Brezposelnost ostaja nizka, produktivnost dosega 85 % povprečja EU, inflacija se je leta 2024 znižala na 1,9 %, javnofinančni primanjkljaj pa na 0,9 % BDP. To pomeni, da uspešno upravljamo finance in hkrati krepimo javne storitve.

V vladi si bodo prizadevali te vrednote še okrepiti, so napovedali. To bodo počeli z močnim javnim sektorjem, socialno pravičnostjo in zavezami za trajnostno prihodnost.

»To pomeni, da uspešno upravljamo finance in hkrati krepimo javne storitve«

Brezposelnost ostaja nizka, produktivnost dosega 85 odstotkov povprečja EU, inflacija se je lani znižala na 1,9 odstotka, javnofinančni primanjkljaj pa na 0,9 odstotka BDP.

Mnenja bralcev Bralka Breda: Lepo prosim-vedno slabše živim Bralka Inka: Se popolnoma strinjam z vlado Bralec Miro: Stanje je srednje dobro Bralka Breda B. Strinjam se z oceno vlade. Pridni in delovni ljudje živimo zelo dobro, v miru in izobilju

»To pomeni, da uspešno upravljamo finance in hkrati krepimo javne storitve,« so zapisali. Ob tem so spomnili na vrsto ukrepov, ki so jih v tem mandatu sprejeli za zaščito ranljivih skupin. Kot so navedli, so pokojnine redno usklajevali, ponovno uvedli vdovsko pokojnino, regulirali cene energentov in ciljno podprli upokojence, invalide ter socialno ogrožene.

Kaj vse so naredili na področju šolstva, stanovanj ...

Kot pomemben premik so omenili tudi zagon stanovanjske politike in vzpostavljanje sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo omogočil boljšo podporo starejšim in invalidom.

Tudi v šolstvu so že uvedli več sprememb, dolgoročno pa bo po oceni vlade ključna zagotovitev razvojnega financiranja po letu 2027. Pojasnili so, da javni sektor ostaja hrbtenica funkcionalne in solidarne države, s plačno reformo pa so želeli okrepiti njegovo stabilnost in učinkovitost.

Česa naj se zavemo ob dnevu državnosti?

Letošnji dan državnosti je po navedbah Ukoma priložnost, da se zavemo, da pravica naroda do samoodločbe, ki nam je omogočila več kot 30 let razvoja in napredka, ni samoumevna.

Slovenija po številnih kazalnikih sodi med najuspešnejše članice EU.

Tragični dogodki, kot je vojna v Gazi, nas opominjajo, da je ta pravica marsikje še vedno nedosegljiva, nesprejemljivo je, da civilisti, otroci in celotna skupnost postajajo žrtve vojaških spopadov, so zapisali. Dodali so, da Slovenija na številnih področjih dosega višjo raven družbene kakovosti, kot bi jo lahko pričakovali glede na stopnjo gospodarske razvitosti.

Se strinjate z oceno vlade ali menite drugače?

»V vladi Roberta Goloba verjamemo, da je prav družbena enakost eno ključnih razvojnih sidrišč Slovenije. Zato smo krepitev javnih sistemov - šolstvo, zdravstvo in socialna država - postavili v središče svojega delovanja. Zavedamo se, da rezultatov ne bomo želi že v tem mandatu, a cilj je jasen: okrepiti javne sisteme ter dosledno uresničevati ustavno zavezo, da je Slovenija socialna država,« so pojasnili.