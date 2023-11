Po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v Sloveniji že zabeležili prve primere gripe, vendar je število majhno, kar kaže, da se sezona gripe v Sloveniji še ni pričela. Po podatkih elektronskega registra cepljenih oseb se je v letošnji sezoni proti gripi cepilo več kot 70.000 oseb, navaja NIJZ.

Od začetka oktobra so zdravstvene ustanove zaznale šest primerov gripe, ki se pri nas večinoma pojavlja v zimskih mesecih. Gripa je posledica okužbe z virusi influence in se zelo hitro širi. Virus influence se prenaša s kužnimi kapljicami in preko površin, ki so onesnažene z izločki dihal obolelega z gripo.

Kužne kapljice nastanejo ob kihanju, kašljanju in glasnem govorjenju. Prepotujejo razdaljo največ do enega metra, zato je za prenos virusa influence potreben tesnejši stik z zbolelim, običajno v zaprtem prostoru. Na površinah v posušeni sluzi lahko virus influence preživi več ur. Če se onesnaženih površin dotaknemo s prsti, lahko virus influence zanesemo na sluznice nosu in ust in se okužimo, sporočajo iz NIJZ.

Bolezenski znaki gripe, kot so mrazenje, izčrpanost, kašelj in povišana telesna temperatura se pojavijo po nekaj dneh. Razen kašlja, ki lahko traja več tednov, znaki po navadi izginejo v dveh do sedmih dneh.

NIJZ sporoča, da se pred gripo najučinkoviteje zavarujemo z vsakoletnim cepljenjem, zato je "cepljenje priporočljivo za vse, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, čeprav je pri nekaterih skupinah uspešnost cepljenja lahko nižja". Cepljenje proti gripi je še zlasti priporočljivo za kronične bolnike, starejše osebe, majhne otroke, nosečnice ter za osebe z izjemno povečano telesno težo.

