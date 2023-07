V Sloveniji že delujejo protizakonite evtanazije? Mnenja so različna

V zdravniški zbornici so zavrnili in za skrajno nedopustno označili izjavo enega od pobudnikov predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja Andreja Pleterskega, »da v Sloveniji vlada klima črnih, ilegalnih in protizakonitih evtanazij«. Zbornica zagotavlja, da se evtanazije v zdravstvenih ustanovah ne dogajajo v nobenih okoliščinah.

V ponedeljek so pobudniki v parlamentarni postopek vložili predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, s katerim želijo neozdravljivo bolnim, ki trpijo neznosne bolečine, zagotoviti možnost dostojanstvene smrti, ki je pravno urejena, zagotavlja družbeni nadzor in varnost postopka pred zlorabami.

Tako so odgovorili v zdravniški zbornici ...

»Poslanstvo zdravnika je zdravljenje bolnikov v skladu z medicinsko doktrino in etiko. To in izključno to zdravniki tudi počnemo z vso skrbnostjo in zdravniško predanostjo. Z vso odgovornostjo lahko bolnikom zagotovimo, da se v zdravstvenih ustanovah evtanazije ne dogajajo v nobenih okoliščinah,« so v Zdravniški zbornici Slovenije poudarili v sporočilu za javnost.

Ob tem so pojasnili, da je v Sloveniji evtanazija kaznivo dejanje uboja po 115. členu ali umora (na zahrbten način) po 116. členu kazenskega zakonika. Prav tako je tudi pomoč pri samomoru v Sloveniji kaznivo dejanje po 120. členu kazenskega zakonika, so dodali. »Vsakdo, ki bi vedel za kakšno takšno dejanje, ga javno pozivamo, da o tem takoj obvestiti pristojne organe pregona,« so zapisali.

»Gre za neresnične izjave«

Pridobivanje medijske pozornosti s strašljivimi in neresničnimi izjavami je po njihovih navedbah neetično ravnanje, ki ga obsojajo. S takšnim nastopanjem v javnosti Pleterski postavlja pod vprašaj lastno kredibilnost, so dodali in se vprašali, kako resnične so druge navedbe in trditve, ki jih javno podaja tudi na primer o predlogu zakona o prostovoljnem končanju življenja.

Prav tako odločno zavračajo v zadnjem času večkrat izrečene trditve, da predlogu zakona o končanju življenja nasprotuje le del zdravništva, ki po navedbah Pleterskega »drži v rokah vodstvo zdravniških organizacij«.

V zbornici so spomnili, da predlogu zakona nasprotuje komisija za medicinsko etiko, ki je posvetovalno telo ministra za zdravje. Opozorila je podal tudi razširjeni strokovni kolegij za psihiatrijo. Da predlogu zakona nasprotujeta, sta javno sporočila Slovensko zdravniško društvo in Slovenska medicinska akademija. Prav tako je stališče, da nasprotuje predlogu, sprejel in javno predstavil odbor za pravno-etična vprašanja zdravniške zbornice, so še navedli.