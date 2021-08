V Sloveniji že cepijo s tretjim odmerkom

En okužen je umrl



Pomembno, da so cepljeni tudi svojci

V Izraelu tretji odmerek za starejše od 40 let V ZDA bodo osebe z oslabljenim imunskim sistemom dobile možnost poživitvenega odmerka. S tem želijo zaščititi predvsem prejemnike organov in tiste, pri katerih so diagnosticirali podobno stopnjo oslabljenega imunskega sistema.



V Izraelu od danes poživitveni odmerek cepiva proti covidu 19 nudijo vsem prebivalcem, ki so starejši od 40 let. Poživitveni odmerek cepiva podjetja Pfizer bodo omogočili tudi nosečnicam, učiteljem, zdravstvenim delavcem, invalidom in negovalcem. Izrael je odraslim z oslabljenim imunskim sistemom sicer že konec julija kot prva država na svetu omogočil cepljenje z poživitvenim odmerkom.

Minister za zdravjeje sporočil, da so sprejeli spremembe pri nacionalni strategiji cepljenja, in sicer je v njej zdaj predviden tretji, poživitveni odmerek. Ta bo v prvi vrsti namenjen imunsko oslabljenim osebam, ki jih je nekje od dva do tri odstotke v Sloveniji po individualnem pogovoru z njihovim zdravnikom. Nato bo sledilo še cepljenje najbolj ranljivih skupin, kot so oskrbovanci domov za starejše.V strategijo je bilo, po priporočilih stroke, dodano tudi, da cepljenim osebam ob rizičnem stiku ne bo treba v karanteno, in sicer v obdobju devet mesecev po polnem cepljenju.Na kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergijo interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana sicer od prejšnjega tedna s tretjim odmerkom cepijo bolnike s presajenimi pljuči. V prejšnjem tednu so jih cepili 15, za naslednji teden pa jih je naročenih več kot 10, so sporočili iz UKC. Tudi v tujini, tako kot pri nas, te bolnike večinoma cepijo s cepivi mRNA.Za cepljenje s tretjim odmerkom so se na interni kliniki odločili, ker se bolniki s presajenimi pljuči slabo odzivajo na cepljenje. V prejšnjih epidemijskih valih se je namreč izkazalo, da so bolniki s presajenimi pljuči, ki so jih zdravili, zelo ogroženi, če se okužijo z novim koronavirusom. Od osmih, ki so se okužili, jih je pet potrebovalo bolnišnično zdravljenje. Dva sta potrebovala umetno predihavanje, en bolnik pa je umrl.Vodja oddelkaje pojasnil, da so se držali smernic posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz). Ta, kot je odločila na sestanku 5. avgusta, cepljenje s tretjim odmerkom cepiva za zdaj priporoča težje imunsko oslabljenim bolnikom in bolnikom po transplantaciji.Na oddelku za pljučne bolezni trenutno zdravijo več kot 60 bolnikov. Med njimi so 35 pljuča presadili v zadnjih dveh do treh letih. »Ti pa so še bolj ogroženi, ker so zdravila, ki zavirajo oziroma ki jih dajemo proti zavrnitvi, še v velikih odmerkih,« opozarja Turel in dodaja, da je zato pomembno, da so cepljeni tudi svojci in tisti, ki imajo stik z njimi.V prihodnjem tednu je na cepljenje s tretjim odmerkom naročenih še več kot 10 bolnikov.