V Sloveniji vse več okuženih, v veljavi novi ukrepi

V Sloveniji smo iz četrtega vala prešli v petega, v katerem se zaradi koronavirusne različice omikron napovedujejo rekordne okužbe. Vrh naj bi dosegli konec meseca, ko bi lahko imeli 8000 pozitivnih testov dnevno. Pred dnevi je zdravstveni minister Janez Poklukar opozoril, da bi se lahko zaradi visoke stopnje sočasne okuženosti in karanten spontano ustavila družba in zato je vlada sprejela, da bodo od danes karantene krajše, poleg tega pa bo veljala krajša veljavnost testa za vstop v državo.

Od danes test PCR ob vstopu v državo ne bo smel biti starejši od 48 ur, hitri antigenski test pa ne starejši od 24 ur.

Krajše karantene

Z deset na sedem dni se skrajšuje tudi karantena na domu za tiste, ki so vanjo napoteni ob prihodu v državo. Pri predčasni prekinitvi karantene ni sprememb. Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, jo lahko predčasno prekine z negativnim testom PCR. Testiranje se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanten.

Če ste bili v tveganem stiku, se karantena skrajšuje na sedem dni, a bi jo lahko v kratkem še skrajšali. »V tem trenutku ne moremo iti na pet dni, ker bi spuščali delto in bi se ljudje okuževali z njo, zato smo karanteno dali na sedem dni, s tem delno pokrivamo delto in omikron, v prihodnjih dneh, ko bo omikron nad 95 odstotki, bomo šli pa na pet dni,« je dejal direktor NIJZ Milan Krek.

Spremembe v potniškem prometu

V avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča, vendar mora biti razdalja med potniki na stojiščih najmanj en meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena.

Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih zunajlinijskih prevozih in občasnih prevozih bo število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. Pri prevozih potnikov bo treba vstopati pri sprednjih vratih, preostala vrata avtobusa so namenjena izključno izstopu potnikov.

V javnem prevozu oseb v železniškem prometu je število potnikov omejeno na število sedišč. V potniških vagonih, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča, a mora biti tudi v tem primeru razdalja med potniki na stojiščih najmanj en meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena.