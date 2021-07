V Sloveniji vse več koronavirusa: sedemdnevno povprečje večje za 22 odstotkov

V Sloveniji so včeraj testirali 1696 oseb z metodo PCR, med njimi pa je bilo 82 oseb pozitivnih (4,8 odstotka), je sporočil sledilnik covida 19. Sedemdnevno povprečje okužb je zraslo za 22,3 odstotka na 45,4, 14-dnevna pojavnost primerov pa na 23,1 na 100.000 prebivalcev (osem odstotkov več).V bolnišnicah je 41 oseb, v enoti intenzivne terapije 10. Umrlih, ki so bili okuženi s sars-cov-2, včeraj ni bilo.Levji delež so dan prej prispevali dijaki, ki so se vrnili iz Španije. Po zadnjih podatkih je bilo pozitivnih vsaj 58 udeležencev izleta , včeraj pa se je od tam vrnila še ena skupina okoli 300 mladostnikov. Da bi bili med temi okuženi, ni podatkov.