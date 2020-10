V Sloveniji vse občine na rdečem seznamu

Tudi Obalno-kraška regija je v sredo presegla mejo 140 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev. S tem so izpolnjeni pogoji za njeno uvrstitev med rdeče regije, za katere veljajo strožji ukrepi pri zbiranju in gibanju. Uradno objavo v uradnem listu je pričakovati še danes, s čimer bi ukrepi začeli veljati že v petek. Po podatkih sledilnika za covid-19 je pojavnost okužb novega koronavirusa v Obalno-kraški regiji v sredo dosegla 170 aktivnihh primerov na 100.000 prebivalcev.



Obalno-kraška regija, ki zajema osem občin, in sicer Ankaran, Divača, Hrpelje Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran, Sežana, je bila sicer še zadnja oranžna regija v državi, za katero so veljali nekoliko manj strogi ukrepi. Z uvrstitvijo med rdeče regije bodo tako tudi med prebivalci Obalno-kraške regije po novem v veljavi strožji ukrepi pri nošenju mask. Če so bile te v oranžni regiji obvezne le v zaprtih prostorih, bo po novem ob nekaterih izjemah uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu.



Uvrstitev na rdeč seznam bo vplival tudi na obratovanje gostinskih lokalov. V obalno-kraški regiji je bilo do zdaj opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih še vedno dovoljeno od 6. do 21. ure. Po novem pa bo opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih ob redkih izjemah prepovedano.