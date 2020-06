Dva potresa zapored v Sloveniji, ste čutili?

V nedeljo, 21. junija, ob 20.12 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,6 v bližini Zagorja ob Savi, 39 km vzhodno od Ljubljane.



Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci ožjega nadžariščnega območja. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).



Ob 21.22 pa so zabeležili še en potres, tokrat magnitude 2,4 v bližini Zagorja ob Savi in pa 38 km vzhodno od Ljubljane.



Če ste zaznali potres, Arso prosi, da izpolnite vprašalnik na spletni strani http://potresi.arso.gov.si/vprasalnik.