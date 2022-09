V Sloveniji sneži! (FOTO)

Danes bo oblačno, deževno in hladno. Meja sneženja bo na okoli 1600 metrih nadmorske višine. Padavine bodo sredi dneva od severa slabele in do večera povsod ponehale, najpozneje na jugovzhodu, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).

Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo zvečer ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo sveže in ponekod megleno. Čez dan bo povečini sončno, več oblačnosti bo popoldne v severni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj.

Ob tem dodajmo, da je v Sloveniji snežilo, poroča meteo.si. Sodeč po posnetkih s Kredarice, se je na tleh obdržala večja količina snega. Ta še vedno pada, temperatura pa je –4 stopinje. Severni veter piha s hitrostjo 37 kilometrov na uro.

Obeti

V noči na ponedeljek se bo prehodno pooblačilo, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. V ponedeljek in torek bo po večini sončno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla.