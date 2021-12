V Sloveniji še ena pandemija, ki uničuje življenja: med ogroženimi vse več otrok

Pandemija koronavirusa je prinesla strašne posledice po vsem svetu, pri čemer se posamezne države, kot je tudi Slovenija, soočajo s posebnimi težavami zaradi dramatičnega porasta odvisnosti, predvsem na področju prepovedanih drog, v porastu pa so tudi zasvojenost z igrami na srečo, pornografija in kriptovalute, poroča 24ur. »Zaradi zaprtja med epidemijo je manjkalo socialnih stikov in so zato ta doživetja nekateri nadomeščali z raznimi stavami in igrami na srečo. Ljudje so začeli izgubljati velike vsote denarja,« je dejal terapevt Miha Kramli, ki se že večino svojega profesionalnega življenja ukvarja z odvisniki.

Zanimivo je, pravi, da so odvisniki vse bolj visoko izobraženi ljudje, torej tisti z rednimi prihodke in urejenim družinskim življenjem, pri katerih opaža poseben problem, nastajanje svojevrstnih sekt »proticepilstva«​. Med epidemijo so ustvarili »neke sekte« in v to poskušali prepričati tudi bližnje, sodelavce, otroke. »To postane obsedenost, zasvojenost osvobajanja ljudi od navideznih sovražnikov. Opazili smo tudi, da želijo celo svoje otroke izključiti iz javnega izobraževalnega sistema in živeti neko osamljeno življenje,« pravi Kramli. Potem je v porastu tudi uživanje alkohola in tudi različne sintetične droge. »Že pri štirinajstih letih imamo uporabnike, ki uživajo kokain, in s tem je povezano tudi nudenje spolnih uslug.«

