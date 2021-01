Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete je opravil analizo, s katero je ugotavljal, ali je angleški sev koronavirusa tudi v Sloveniji. Mutacij, ki so značilne za ta sev, niso odkrili, so zapisali v sporočilu. Ocenjujejo, da sev v osrednjeslovenski regiji ni bil prisoten vsaj do začetka decembra 2020. Pojasnili so, da so na inštitutu že v prvem valu epidemije analizirali genome virusov, ki so se širili po Sloveniji. Ugotovili so, da je v Sloveniji več virusnih variant, med katerimi pa ni bilo bistvenih razlik v virulentnosti.Za iskanje angleškega seva, ki se širi veliko hitreje kot običajni sev, so na inštitutu razvili algoritem za odkrivanje virusih variant v setih sekvenčnih podatkov. Tako so analizirali 290 virusnih genomov, ki so jih potrdili pri preiskovancih v osrednjeslovenski regiji med 12. oktobrom in 13. decembrom.V vzorcih so potrdili tudi mutacijo D614G, ki so jo zaznali že v prvem valu pandemije. Ta se je pojavila februarja v Evropi in je postala dominantna različica virusa po svetu. Na inštitutu pa so v vzorcih zabeležili tudi dve dodatni deleciji v zapisu za beljakovino S. Glede na trenutno epidemiološko sliko bodo na inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo še intenzivneje spremljali razvoj in pojav novih sevov virusa.V zvezi s pojavom novih sevov v bližnji okolici Slovenije pa je namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ)zatrdila, da je po hitri oceni tveganja Evropskega centra za nalezljive bolezni zaradi novih sevov opaziti hitrejše širjenje okužb, vendar še vedno ni podatkov o večji grožnji težjega poteka bolezni. »Razmere še naprej intenzivno spremljajo,« je dejala na novinarski konferenci.