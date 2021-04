V domovih starejših nova oblika virusa, ki se hitro širi, a ostajajo odprti (VIDEO)

Včeraj je bilo opravljenih 3.537 PCR-testov na novi koronavirus, pozitivnih je bilo 718 (20,3 odstotka). Opravljenih je bilo še 39.436 hitrih testov, vendar podatka o pozitivnih ni.Aktivnih primerov je 12.331, sedemdnevno povprečje pa znaša 741,3, kažejo podatki sledilnika covida 19.Vlada je pred nekaj minutami sporočila, da je v bolnišnicah 649 oseb, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 156. Umrlo je še pet oseb, ki so bili okuženi s koronavirusom.Na redni dopoldanski novinarski konferenci o trenutnem stanju epidemije bosta sodelovala državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiin direktorica Splošne bolnišnice TrbovljeSpremljajte jo z nami na spodnjem naslovu.Razmere v bolnišnicah se ne izboljšujejo. Samo v ponedeljek so sprejeli 71 novih pacientov. Skupaj se v bolnišnicah zdravi 649 covid pacientov.iz bolnišnice Trbovlje je uvodoma pojasnila, da so se povezali z domsko zdravnico iz DSO Trbovlje, kjer je novo covid žarišče. Okoli 30 oskrbovancev, ki so se okužili kljub cepljenju, ima za zdaj blage simptome in po mnenju epidemiologinje bodo poteki blagi, zato upajo, da novih pritiskov na bolnišnice ne bo. Vse kaže, da je cepivo vendarle pripomoglo k temu, da pri starostnikih ni prišlo do težje oblike bolezni covid 19. Za kateri sev gre v DSO Trbovlje, bodo še preverili, vse pa kaže, da gre za novo obliko virusa, saj se virus hitro širi, je dejala Martinčičeva.Od kod je okužba v DSO prišla, še ni znano. Mogoče je tudi, da iz bolnišnice Trbovlje, kjer so imeli pred dvema tednoma vdor okužbe, je dejala Martinčičeva, a to še preiskujejo.je spomnil, da so v prvem valu epidemije bile največje žrtve novega koronavirusa ravno oskrbovanci domov za starejše. Tudi v drugem valu je bilo veliko okuženih starostnikov tam. Na vrhuncu epidemije, v začetku decembra, je bilo v enem tednu več kot 1.150 okuženih stanovalcev in več kot 430 okuženih zaposlenih. Ko je steklo cepljenje, se je stanje umirilo. Skupaj je v Sloveniji več kot 18.000 oskrbovancev in več kot 12.000 zaposlenih.Poleg DSO v Trbovljah so okužbe zabeležili tudi v DSO v Domžalah, kjer je okuženih sedem stanovalcev. Eden je umrl, že pred tem je bil v slabem zdravstvenem stanju, je sporočil državni sekretar na MDDSZ. Tretji dom, kjer beležijo okužbe, je DSO na ljubljanskih Fužinah. V stanovanjski enoti, kjer je 30 stanovalcev, je okuženih 11. Podatkov, kako je okužba prišla v dom, nimajo.Uršič je dejal, da so vodstva domov za starejše obvestili, da je v primeru novih okužb v domovih mogoča takojšnja namestitev v oddelke bolnišnic. Vseeno v DSO ostajajo rdeče in sive cone, in kot je poudaril, domovi ostajajo odprti, pozval pa je k doslednemu upoštevanju samozaščitnih ukrepov.