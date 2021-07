V Sloveniji potrjenih že 248 primerov delta različice koronavirusa

Zadnje poročilo sledenja različicam novega koronavirusa kaže, da so v Sloveniji doslej potrdili 248 primerov različice delta, od tega v tednu od 5. julija do 11. julija 73, teden pred tem pa 66. Različice delta plus tokrat niso potrdili, število potrjenih primerov te okužbe torej ostaja šest.



V vzorcih, ki so jih analizirali v zadnjem testnem obdobju, sta Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ter Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) na novo potrdila tudi 16 primerov različice alfa (angleška).



Različica alfa tako ni več prevladujoča. Zdaj prevladuje različica delta, saj je ta potrjena pri 78 odstotkih vseh primerov okužbe, alfa pa v 17 odstotkih.



Potrdili so tudi en primer različice gama (brazilska). Različic beta (južnoafriška), eta (nigerijska), jota in kapa v obdobju 5. julija do 11. julija niso potrdili.



Skupaj so tako doslej potrdili 10.743 primerov različice alfa, 48 primerov različice eta, 29 primerov različice beta ter devet primerov različice gama.



Od 24. februarja do 11. julija so v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje sekvencirali 250 genomov okužbe s koronavirusom po cepljenju. Od tega je bilo 121 oseb cepljenih s cepivom Comirnaty (Pfizer), tri osebe s cepivom Moderna, 123 oseb s cepivom Vaxzevria (Astrazeneca) in tri osebe s cepivom Janssen.

