V Sloveniji potrjen še en primer angleškega seva?

Pred odprtjem šol Janša napovedal nove ukrepe (VIDEO) Prva oseba, pri kateri je bil potrjen angleški sev virusa, je državljan Kosova, ki je v Slovenijo pripotoval iz Belgije. Virus je bil pri njem potrjen 16. januarja, o tem, da je pripotoval v Slovenijo, pa je pristojne obvestil evropski sistem za zgodnje obveščanje. Izkazalo se je, da je imel dva testa, eden je bil pozitiven, eden pa negativen. Za prehajanje mej je uporabljal le negativnega.​Angleški sev je po besedah strokovnjakov hitreje nalezljiv, zato vlada že razmišlja o tem, ali je sproščanje ukrepov smiselno.

V teh dneh je bil v Sloveniji odkrit prvi primer angleškega seva koronavirusa. Nekateri mediji so v teh dneh poročali, da je bilo odkritih osem primerov, a je predsednik vladena nedeljski izredni novinarski konferenci to informacijo zanikal. Danes pa je do nas prišla informacija, da je bil v Sloveniji vendarle odkrit še drugi primer angleškega seva virusa.Informacijo smo preverili pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano in na NIJZ.iz NLZOH odgovarja: »Kot je na včerajšnji tiskovni konferenci povedal predsednik vlade RS, je NLZOH kot donacijo slovaške vlade v soboto v Bratislavi prevzel 1200 reagentov za PCR, ki zaznajo nov angleški sev in jih sorazmerno številu testiranih distribuirali med laboratorije. Preverjanje testa in nato vzorcev smo začeli takoj, in sicer za nazaj. Testirali bomo 10 odstotkov vseh od 11. januarja 2021 testiranih pozitivnih PCR-vzorcev na sars-cov-2. To pomeni, da bomo testirali 800 do 1000 vzorcev. Postopek: na vsakem vzorcu izvedemo dodatni dve PCR-reakciji, v eni določimo prisotnost S-gena, z drugo pa mutaciji na S-genu, ki sta značilni za angleški sev. Ko bodo rezultati končni, jih bomo tudi poročali javnosti,« je zapisala v odgovoru.Točnega odgovora na vprašanje, ali je bil potrjen še drugi primer in ali sta prvi in drugi primer povezana, pri NLZOH niso podali.Na NIJZ, da informacij oziroma prijav 'novih' sevov nimajo. Dnevno prejemajo podatke o številu testiranih oseb in številu pozitivnih oseb na sars-cov-2. Dodali so še, da posameznih primerov na NIJZ ne komentirajo.Kot smo seznanjeni, naj bi nekaj informacij o angleškem sevu predstavila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje danes na novinarski konferenci Vlade RS.