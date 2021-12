V Občini Slovenska Bistrica potrdili prvi primer hudo nalezljive bolezni

»Danes je bil na podlagi pozitivnih rezultatov preiskav v Sloveniji potrjen prvi primer aviarne influence (H5N1) pri domači perutnini na manjšem gospodarstvu na območju občine Slovenska Bistrica.« To so danes sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Sum je v nedeljo postavil veterinar praktik na podlagi prijave imetnika o povečanem poginu perutnine: »V zvezi s prijavo se je sestalo Državno središče za nadzor bolezni. Ukrepi na okuženem gospodarstvu in območjih z omejitvami se izvajajo v skladu z zakonodajo.«

Na spletni pristojnega ministrstva pišejo, da aviarna influenca (ptičja gripa) spada med posebno nevarne bolezni živali in je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki jo povzročajo virusi influence tipa A. »Bolezen se prenaša s stiki zdravih živali z bolnimi, njihovimi izločki (nosni in očesni izcedek, slina, iztrebki) in okuženimi termično neobdelanimi proizvodi (jajca, meso). Poleg tega se bolezen širi s, kontaminirano krmo, vodo in nastiljem. Pomemben vektor pri širjenju okužbe je tudi človek, ki lahko virus širi s kontaminirano obutvijo, opremo in prevoznimi sredstvi.«

Komu je nevaren virus

Za okužbo z virusi aviarne influence je dovzetna vsa perutnina (kokoši, pure, race, gosi, pegatke, prepelice, jerebice in fazani), golobi, tekači (noj, emu) ter okrasne in prostoživeče ptice. Z nekaterimi podtipi se lahko okužijo tudi človek in drugi sesalci. Kakšni so simptomi? Zelo različni, pišejo na spletni strani ministrstva: »Prizadet je lahko dihalni, prebavni, reprodukcijski oziroma živčni sistem. Najočitnejši znak je visok pogin, tudi do 100 %, ki se lahko pojavi brez predhodnih kliničnih znakov.«

Podatke ministrstva, ali je virus H5N1 nevaren tudi človeku, še pričakujemo.