V Sloveniji pijemo srednje dobro vodo

Raven tveganja kemijske onesnaženosti pitne vode za največji delež manjših in srednje velikih sistemov za oskrbo s pitno vodo v Sloveniji je srednja, na osnovi podatkov, zbranih v okviru večletnega raziskovalnega projekta, ocenjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Opozarjajo tudi na problem pomanjkljivih podatkov.

V okviru projekta so na NIJZ zbirali in analizirali podatke o pristnosti kemijskih onesnaževal v pitni vodi manjših in srednje velikih sistemov za oskrbo s pitno vodo. »V nekaterih sistemih smo v obdobju med začetkom januarja 2018 in koncem decembra 2023 odkrili presežne mejne vrednosti pesticidov, težkih kovin, stranskih produktov dezinfekcije, amonija, nitrata in nitrita ter prisotnost nekaterih motilcev endokrinega sistema, kot so kofein, salicilna kislina, paracetamol in karbamazepin.«

V nekaterih sistemih so odkrili prisotnost nekaterih motilcev endokrinega sistema. FOTO: Wavebreakmedia/Getty Images

Vzorčenja pitne vode so po njihovih pojasnilih potekala v sklopu državnega programa monitoringa pitne vode in notranjega nadzora.

Ocene tveganja za posamezne naprave lahko naredijo le njihovi upravljavci.

V opazovanem obdobju so bila v okviru monitoringa pitne vode izvedena tudi kemična preizkušanja odvzetih vzorcev pitne vode z razširjenim obsegom parametrov na 36 odstotkih vseh manjših in srednje velikih sistemov za oskrbo s pitno vodo, na preostalih 64 odstotkih pa ne. Na vseh odvzetih vzorcih pitne vode so bili izvedeni tudi mikrobiološka preizkušanja in meritve terenskih parametrov. Poleg preseženih mejnih vrednosti parametrov so na NIJZ zbrali vse ukrepe za odpravljanje ugotovljenih neskladnosti pitne vode, ki so bili izvedeni v teh letih.

Večletni raziskovalni projekt je razkril odstopanja. FOTO: Črt Piksi

»Na osnovi zbranih podatkov o manjših in srednje velikih sistemov za oskrbo s pitno vodo smo prepoznali glavne nevarnosti in nevarne dogodke, povezane s kemijskim onesnaženjem pitne vode, ki so se zgodili na sistemih, ter pregledali, kakšna je resnost njihovega vpliva na kakovost in količino pitne vode ter zdravje uporabnikov, da bi lahko na splošno ocenili tveganje za zdravje uporabnikov. Na osnovi pomanjkljivih podatkov, ki so nam bili na voljo, smo ocenili, da je raven tveganja kemijske onesnaženosti pitne vode za največji delež omenjenih sistemov srednja. Ocene tveganja za posamezne naprave pa lahko naredijo le njihovi upravljavci,« so ugotovili na NIJZ.