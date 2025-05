V Sloveniji petino plače za hrano, pri južnih sosedih pa ...

Prebivalec Slovenije za hrano v povprečju nameni okoli 20 odstotkov mesečnih prihodkov, medtem ko na Hrvaškem ta delež znaša 27 odstotkov, v Črni gori približno 30, v Srbiji pa celo 40 odstotkov.

To je pokazala analiza srbskega neodvisnega raziskovalnega centra Demostat, ki glede vrednosti košarice za povprečno gospodinjstvo šteje tričlansko družino, medtem ko posamezni statistični izračuni držav v regiji temeljijo na porabi štiričlanske družine.

V Sloveniji za hrano porabimo najmanjši delež. FOTO: Jože Suhadolnik

Raziskava je pokazala nadvse zanimive primerjalne podatke med štirimi nekdanjimi republikami nekdanje Jugoslavije, pri tem pa srbska statistika pri vsebini potrošniške košarice v Srbiji ne šteje stroškov letovanja med obvezne in nujne stroške, kakor imajo to urejene statistike drugih evropskih držav in v regiji.

Dražje življenje

V Sloveniji je sicer življenje v primerjavi z državami Zahodnega Balkana dražje za 18,8 odstotka. Povprečna plača je po podatkih Demostata januarja znašala 1570 evrov, minimalna pa 930 evrov. Prebivalec Slovenije za hrano in brezalkoholne pijače nameni v povprečju 19 odstotkov prihodkov, za prevoz in komunikacije 27 odstotkov, za stanovanje in opremljanje doma pa 20 odstotkov.

V Srbiji skoraj polovico plače porabijo za hrano. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Mesečni stroški družine v Ljubljani po ocenah srbske baze podatkov Numbeo znašajo 2860 evrov brez najemnine. Življenje v Ljubljani je od Beograda dražje za 21 odstotkov, najemnine pa za 35 odstotkov. Povprečna plača v Srbiji znaša okoli 920 evrov, minimalna pa 485 evrov. Vrednost povprečne potrošniške košarice v Srbiji je bila januarja 905 evrov, minimalni paket nujnih živil in storitev pa okoli 470 evrov.

Srbska statistika med nujnimi stroški ne upošteva stroškov dopusta. FOTO: Tina Horvat

Na Hrvaškem je povprečna plača v januarju znašala 1392 evrov, minimalna pa 750 evrov. Po ocenah sindikatov povprečno gospodinjstvo za hrano nameni 27 odstotkov prihodkov, tista z nižjimi dohodki pa tudi do polovico. Mesečni stroški za družino znašajo 2685 evrov, kar je deset odstotkov več kot v Srbiji, najemnine pa so višje za en odstotek.

V Črni gori je povprečna plača v januarju znašala 1004 evre, minimalna pa 600 evrov za srednješolsko in 800 evrov za visokoizobražene. Prebivalci so za hrano morali odšteti dobrih 30 odstotkov prihodkov, skupni mesečni stroški za družino pa so znašali 2190 evrov. Življenje v Podgorici je od Beograda cenejše za 8 odstotkov, najemnine pa so tam nižje za 23 odstotkov.