V Sloveniji padel neslavni rekord: toliko okužb so potrdili v enem dnevu

V Sloveniji so v petek opravili 14.360 testiranj in potrdili 7580 novih okužb, kar je največ doslej, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kljub visokim številkam okužb v zadnjih dneh, se število ljudi v bolnišnicah in na intenzivni negi manjša.

Po nekaterih napovedih bi lahko prihodnji teden dosegli vrh vala omikrona, nato pa naj bi se stanje začelo umirjati. Premier Janez Janša je nekoliko bolj pesimističen, saj je prepričan, da prihaja najhujši val doslej, v kolikor se narod ne bo držal priporočil in ukrepov.

Več sledi ...