V Sloveniji nov primer opičjih koz: na NIJZ pripravili navodila pred širjenjem bolezni

Do današnjega dne je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) prejel tri prijave potrjenih okužb z virusom opičjih koz, so objavili na spletni strani NIJZ. Ob tem so zapisali, da je epidemiološka poizvedba v teku.

Prvi primer opičjih koz v Sloveniji so pri moškem, ki je pripotoval s Kanarskih otokov, potrdili v 24. maja. Simptome je razvil po vrnitvi domov, njegovo zdravstveno stanje pa je dobro, je takrat povedal predstojnik centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel. Tveganje za okužbo za splošno prebivalstvo je nizko.

Dan kasneje so potrdili drugi primer okužbe, tudi takrat pri osebi, ki je pripotovala iz Španije.

Prejšnja vlada Janeza Janše je 25. maja na dopisni seji sprejela sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni opičje koze. Kot so sporočili po seji, je okužbo z virusom opičjih koz treba čim prej uvrstiti v 1. skupino nalezljivih bolezni, za katere je po zakonu obvezna prijava za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Na NIJZ so pripravili navodila za okužene z virusom opičjih koz, ki se zdravijo v domači oskrbi. Slednji naj ostanejo doma, omejijo stike in upoštevajo priporočila za preprečevanje širjenja bolezni v obdobju, ki ga določi zdravnik in načeloma traja, dokler ne odpadejo kraste. Navodila so pripravili tudi za tesne stike okuženih.