V Sloveniji konec večnih županov?

Danes opolnoči se je iztekel rok za zbiranje podpisov podpore zakonodajni pobudi za omejitev županskih mandatov na dva zaporedna mandata, ki jih je zbirala stranka Pirati. Kot so nam sporočili iz stranke, jim je uspelo zbrati več kot 5000 podpisov podpore predlogu.

»Pirati bomo podpise skupaj s predlogom zakona vložili v Državni zbor čez predvidoma 14 dni, saj nam upravne enote še niso izročile vseh elektronskih podpisov, ki so trenutno v obdelavi,« pojasnjujejo.

Državni zbor bo takrat obrazce še enkrat preveril, ali so upravne enote morebiti overile napačno izpolnjene obrazce. V kolikor bo število veljavnih podpisov zadostovalo zakonsko predpisani številki (5000), bo zakon sprejet v zakonodajni postopek.

Zakaj za omejitev?

V stranki menijo, da so za delovanje demokracije potrebne varovalke. »Tako kot poznamo institut razmejevanja vej oblasti, tako je tudi institut omejevanja mandatov za izvršne funkcije eno izmed orodij za zaščito demokratičnosti volitev in zaščito javnih sredstev pred zlorabo.« Verjamejo, da bi omejitev zmanjšala nepotizem in korupcijo na lokalni ravni. Opozarjajo, da je na problematičnost večnih županov po zadnjih lokalnih volitvah izpostavil tudi Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.

Podobne omejitve poznajo v Italiji in na Portugalskem, na Poljskem in Slovaškem pa imajo sistem odpoklica župana z občinskim referendumom.

Kakšno podporo ima predlog med drugimi strankami?

Piratsko stranko so podprli v stranki Levica. Vprašanje, kakšno stališče imajo do omejevanja županskih kandidatov, smo poslali na vse večje stranke. Odgovore so prejeli od treh, Svobode, SD in NSi.

V največji parlamentarni stranki pravijo, da se bo »poslanska skupina Svoboda do predloga zakona, s katerim bi omejili županske mandate, opredelila, ko bo vložen v zakonodajni postopek.«

Iz stranke Socialni demokrati sporočajo, da vnaprej ne zavračajo razprave o omejitvi mandatov, ne nujno samo županskih, »s ciljem, da pretehtamo, ali z omejitvijo, morda tudi spremembo dolžine mandata, najdemo soglasje in boljše pogoje za delovanje lokalnih skupnosti in države. Navsezadnje je volja ljudi tista, ki odloča na vsakokratnih volitvah.«

V stranki NSi omejevanju mandatov županov niso naklonjeni. »Volivci so tisti, ki županu na 4 leta podelijo ali prekinejo mandat. V tem trenutku ne vidimo razloga, zakaj bi npr. dobremu in uspešnemu županu preprečevali, da nadaljuje s svojim delom.«

Iz največje opozicijske stranke odgovora nismo dobili, njihovo stališče pa je znano. SDS je proti omejevanju mandatov županom.

