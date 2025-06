V Sloveniji je zaradi pomanjkanja strokovne pomoči poginila strogo zaščitena vrsta (FOTO)

V Sloveniji je v minulih dneh zaradi pomanjkanja nujne strokovne pomoči poginila glavata kareta (Caretta caretta), strogo zaščitena morska želva, ki so jo našli na območju Kopra. Poškodbe na glavi in plavutih so najverjetneje posledica trka s plovilom ali zapletanja v ribiške mreže, a ključno je, da bi jo bilo z ustrezno oskrbo morda mogoče rešiti. Žal pa Slovenija nima sistema za rehabilitacijo tovrstnih vrst, kar razkriva resno sistemsko pomanjkljivost pri varovanju prostoživečih živali.

FOTO: AniMa

Društvo za dobrobit živali AniMa je v zvezi z dogodkom posredovalo obvestilo ključnim institucijam: Ministrstvu za naravne vire in prostor, Zavodu RS za varstvo narave, Inšpektoratu RS za naravne vire in prostor ter Vladi Republike Slovenije.

Ob tem opozarja, da v Sloveniji ni niti enega centra, ki bi bil usposobljen za nujno pomoč ogroženim vrstam, kot so morski sesalci, plazilci ali ptice.

Posamezniki, ki želijo pomagati, se pogosto znajdejo v pravni praznini – obravnavani so kot kršitelji, medtem ko državni organi ne zagotavljajo nobene alternative. Veterinarske službe reagirajo prepozno ali pa nadzor usmerjajo proti tistim, ki so žival skušali rešiti, pravijo v društvu.

FOTO: AniMa

Zakonodaja obstaja, izvajanja pa (skoraj) ni

Glavata kareta je zaščitena tako po evropski (Direktiva o habitatih, Uredba EU o trgovini z ogroženimi vrstami) kot tudi po mednarodni zakonodaji (CITES, Bernska in Barcelonska konvencija), ki državam nalagajo dolžnost, da zagotovijo ustrezno zaščito, rehabilitacijo in prepoved škodljivih posegov v populacijo teh živali. Slovenija je te obveznosti prenesla v svojo zakonodajo z Zakonom o ohranjanju narave in Uredbo o zavarovanih prostoživečih vrstah, a v praksi ostaja izvajanje izredno pomanjkljivo.

Ministrstvo za naravne vire in prostor ne zagotavlja operativnega sistema za pomoč poškodovanim zaščitenim živalim, Zavod za varstvo narave pa zaradi pomanjkanja sredstev in birokratskih postopkov težko ukrepa v realnem času. Veterinarska inšpekcija, podrejena Ministrstvu za kmetijstvo, je namenjena predvsem nadzoru domačih živali in ne more nuditi strokovne pomoči pri oskrbi divjih vrst. Zaradi vseh teh ovir ni vzpostavljenega učinkovitega sistema, ki bi ob najdbi poškodovane živali omogočil hitro, zakonito in strokovno ukrepanje, pravijo v društvu AniMa.

Kaj Slovenija potrebuje?

Za izboljšanje trenutnega stanja Društvo AniMa predlaga: vzpostavitev rehabilitacijskih centrov za zaščitene in prostoživeče živali, usposabljanje veterinarjev za obravnavo divjih vrst, jasne postopke in protokole za ukrepanje ob poškodbah ogroženih živali, sodelovanje med državnimi organi in nevladnimi organizacijami, ki imajo znanje in pripravljenost za takojšnje posredovanje.