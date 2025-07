V Sloveniji je 6.035 naselij – med njimi jih je 56 brez enega samega prebivalca

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je objavil podatke o naseljih v Republiki Sloveniji za 1. januar letošnjega leta. Po teh podatkih je v Sloveniji 6.035 naselij, v katerih živi 2.130.850 ljudi, kar je 6.901 več kot jih je bilo pred enim letom. Povečanje števila ljudi je na račun selitev, sicer pa v Sloveniji že vrsto let umira več ljudi, kot se jih rodi. Skoraj polovica naselij v Sloveniji je imela na začetku letošnjega leta manj kot 100 prebivalcev, v 56 naseljih pa ni prebival prav nihče. Največ kar 16 krajev brez prebivalcev je v površinsko občini v državi Kočevje. V tej občini živi sicer 15.555 ljudi. Na drugem mestu, kjer je največ krajev brez ljudi je občina Kostel, kjer živi vsega 610 ljudi, je šest naselij brez prebivalcev.

300.354 ljudi v Ljubljani

Kraj z največ prebivalcev v Sloveniji je Ljubljana, kjer živi po zadnjih statističnih podatkih 300.354 ljudi. Na drugem mestu je Maribor s 114.301 prebivalcem. V največjih dveh naseljih, Ljubljani in Mariboru, je skupno več kot 18 odstotkov prebivalstva Slovenije. Med naselji, ki so imela po najmanj 30 prebivalcev, v sedmih ni bilo otrok, tj. prebivalcev, starih manj kot 15 let. Največje tovrstno naselje so bili Kančevci v občini Moravske Toplice z 49 prebivalci, nihče pa ni bil mlajši od 15 let. Po drugi strani v treh naseljih z najmanj 30 prebivalci ni bil nihče star 65 let ali več. Največje med njimi je bilo Gabrje pri Ilovi Gori v občini Grosuplje, imelo je 44 prebivalcev.

V Sloveniji je tudi 15 naselij s po enim in 19 naselij s po dvema prebivalcema. Na območju površinsko največje slovenske občine Kočevje, kjer je sicer 139 naselij, je bilo 16 takih krajev. V občini Kostel, kjer je vsega 624 prebivalcev, je 54 naselij, med njimi pa jih je šest brez enega prebivalca. Najgosteje naseljeno mestno naselje je bil Piran, kjer je na enem kvadratnem kilometru površine živelo povprečno nekaj več kot 5.300 prebivalcev. Če bi hoteli tako na gosto naseliti celotno Slovenijo, bi potrebovali skoraj 108 milijonov prebivalcev. Najredkeje naseljeni kraj, če izvzamemo tista brez prebivalcev, so bile Podstenice v občini Dolenjske Toplice, kjer je na kvadratnem kilometru živelo povprečno manj kot 0,06 prebivalca (ali eden na več kot 16 kvadratnih kilometrov). Če bi bila vsa država poseljena tako redko, bi v vsej Sloveniji živelo le nekaj več kot 1.200 prebivalcev.