V Sloveniji imamo novo različico koronavirusa: ima te nove čudne simptome in hitro se širi

Zadnji podatki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) kažejo, da so med vzorci, pozitivnimi na koronavirus, ki so jih sekvencirali med 24. marcem in 7. aprilom, potrdili novo podrazličico omikrona XBB.1.16, imenovano tudi arcturus, piše N1. Trenutno v Sloveniji prevladuje različica XBB.1.5, v zadnjem tednu pa so jih sekvencirali 77.

Nova podrazličica prinaša tudi nove simptome, kot so kašelj, srbenje, vnetje očesne veznice oziroma »lepljive oči« in visoka temperatura, resnejših zapletov pa še niso zabeležili. Povečano število primerov z vnetnimi očmi so opazili pri otrocih.

Novi sev koronavirusa je marca povzročil veliko povečanje števila okužb v Indiji, kar je povzročilo strah pred enakim scenarijem tudi drugod po svetu. Raziskave kažejo, da bi lahko bil arcturus 1,2-krat bolj nalezljiv kot zadnja podrazličica. Doslej so ga odkrili v 22 državah in pomembno je, da se ne zdi smrtonosnejši od prejšnjih sevov, pišejo tuji mediji. Skokoviti porast zaradi omenjene podrazličice zaznavajo še v ZDA, Avstraliji, Veliki Britaniji in na Japonskem, potrdili pa so ga tudi v nekaterih evropskih državah – Italiji, Nemčiji, Španiji, na Nizozemskem ...