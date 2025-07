V Sloveniji imamo novega milijonarja: srečnež zadel 1,5 milijona evrov

Slovensko poletje prinaša vročino – in vroče dobitke, so sporočili z Loterije. Včerajšnje žrebanje lota je nekoga osrečilo z glavnim dobitkom, vrednim 1,513.599,40 evra. Srečni igralec je šestico vplačal prek spleta, na portalu loterija.si, in zadel s številkami 4-5-8-21-22-25.

Po davku mu ostane več kot 1,28 milijona evrov

Čeprav loto dobitke spremlja tudi davek, bo novi milijonar vseeno lahko užival v zajetni nagradi. Po odštetju 15-odstotnega davka, ki znaša 227.039,91 evra in pripada občini stalnega prebivališča dobitnika, mu bo ostalo 1,286.559,49 evra.

V skladu s pravili igre na srečo Loto lahko dobitnik svojo nagrado prevzame od ponedeljka, 14. julija 2025, saj morajo preteči trije delovni dnevi od objave poročila. Čas za prevzem ima vse do 14. septembra letos.

Že drugi glavni dobitek v enem tednu

V zadnjem tednu je bila to že druga večja izžrebana vsota. Preteklo nedeljo je bil namreč izžreban dobitek 6 plus, vreden 847.775,90 evra, prav tako vplačan prek spleta.

Dobitek 6 plus je bil doslej izžreban dvakrat – prvič novembra 2024, ko je v Celju srečnež osvojil 1,489.466,10 evra.

Šestica, ki je od 4. oktobra 2023 glavni dobitek v igri Loto, je doslej padla osemkrat – med njimi je bila kar štirikrat vrednost nad milijon evrov.

Spletna sreča v porastu

Statistika razkriva zanimiv trend: vse več dobitkov prihaja iz spletnih vplačil. Tako včerajšnja Šestica kot tudi zadnji dobitek 6 plus sta bila vplačana prek digitalnih kanalov, kar kaže na porast spletnega igranja.