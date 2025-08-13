VROČINA

V Sloveniji gorijo oranžni alarmi, na Hrvaškem rdeči, v nedeljo pa preobrat (FOTO)

Izredno vroče bo po celotni jadranski obali.
Fotografija: Na Hrvaškem so rdeči alarm prižgali za kar štiri regije. FOTO: Paul Ellis/Afp
Na Hrvaškem so rdeči alarm prižgali za kar štiri regije. FOTO: Paul Ellis/Afp

B. K. P., A. Ka.
13.08.2025 ob 18:36
Pred nami je podaljšan praznični konec tedna, ki ga bodo mnogi izkoristili za krajši oddih. Bo pa vremensko precej pester in za ranljivejše skupine tudi neugoden. Tako Slovenija kot sosednje države so namreč v primežu hude vročine in strokovnjaki gibanje na prostem med 10. in 17. uro, še posebej na delih, izpostavljenih soncu, odsvetujejo.

Pri nas je bil sicer najbolj vroč današnji dan, ko so se temperature na Obali močno približale štiridesetici. Nad 30 stopinj Celzija je bilo večinoma tudi drugod. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je zato za jugozahodni del izdala oranžno opozorilo, ki bo na tem delu v veljavi vse do sobote. Od četrtka do sobote so oranžni alarm zaradi visokih temperatur prižgali tudi za osrednjo Slovenijo. Jutri bodo po napovedih Arsa jutranje temperature od 14 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija.

Še višje temperature medtem pričakujejo pri naših južnih sosedih, kjer gorijo celo rdeči alarmi. Danes je bila velika nevarnost zaradi vročine v kar štirih regijah – kninski, reški, splitski in dubrovniški, enako velja za četrtek, medtem ko se bo v petek stanje že nekoliko izboljšalo in bo rdeči alarm veljal le še za Reko in okolico.

V nedeljo bi se lahko po trenutnih napovedih meteorologov vreme poslabšalo tako pri nas kot v večjem delu Hrvaške. V večjem delu Slovenije se bo pooblačilo, obstaja pa tudi nevarnost neviht. »V nedeljo bo mimo naših krajev prehajala oslabljena vremenska fronta, povezana z nizkotlačnim sistemom, ki se bo kasneje preko Baltskega morja preselil nad Belorusijo. Tudi naši modeli napovedujejo rahel padec najvišjih dnevnih temperatur in nakazujejo na nestabilno popoldne. Predvsem na severu bodo verjetne nevihte (tudi v soboto),« so zapisali vremenoslovci portala Neurje.si.

