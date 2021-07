V Sloveniji ena oseba umrla zaradi cepljenja

Pfizer/Biontech

Moderna

Astrazeneca

Komisija potrdila: smrt je povezana s cepljenjem

V Sloveniji so za cepljenje proti covid-19 na voljo 4 cepiva: cepivo Comirnaty, cepivo Moderna, cepivo Vaxzevria (AstraZeneca) in cepivo Janssen. Nacionalni inštitut za javno zdravje je tisti, ki spremlja izvajanje cepljenja. Cepljenje se je začelo 27. decembra lani in se še danes izvaja. Spremljanje neželenih učinkov po cepljenju v Sloveniji podpira Register neželenih učinkov (stranskih pojavov). Kot piše NIJZ v svojem poročilu z dne, 7. julija, so do 4. julija prejeli kar veliko prijav.3583 prijav neželenih učinkov s cepivom Pfizer/Biontech, 74 so jih klasificirali kot resne. »Pri osemnajstih osebah s kroničnimi obolenji je prišlo do smrti po cepljenju,« pišejo. Komisija pri Ministrstvu za zdravje je vseh osem primerov obravnavala in zaključila, da povezava s cepljenjem ni verjetna.377 prijav neželenih učinkov po cepljenju s cepivom Moderna proti covid-19, 12 prijav so kvalificirali kot resn neželeni učinki oziroma dogodki. »Pri treh starejših osebah s kroničnimi obolenji je prišlo do smrti po cepljenju. Kot kaže, je bila v prvem primeru oseba cepljenja v času inkubacije covid in zato zbolela za pljučnico, zaradi katere je umrla, povezava s cepljenjem ni verjetna. Ostala dva primera sta še v fazi preiskave,« pišejo v poročilu.Pri cepivi AstraZeneca so prijeli 2867 prijav neželenih učinkov, od tega so prejeli 45 prijav po cepljenju s cepivom Vaxzevria, ki je vsebovala neželene dogodke, ki so jih klasificirali kot resne (1,6 % glede na vse posredovane prijave). »Pri šestih osebah s kroničnimi obolenji je prišlo do smrti v dneh po cepljenju. V enem primeru je smrt nastopila pri osebi z napredovalim malignim obolenjem v paliativni obravnavi, povezava s cepljenjem ni verjetna. Ostali primeri so še v fazi preiskav.«Pri cepivu Janssen, s katerim so začeli cepiti v zadnjem tednu aprila, pa so na NIJZ zabeležili 268 prijav neželenih učinkov, tri prijave so obravnavali kot resne. »Pri eni osebi je po cepljenju prišlo do smrti zaradi tromboze s trombocitopenijo. Komisija je ocenila, da je povezava s cepljenjem gotova,« so zapisali pri NIJZ.