V Sloveniji do konca leta milijon okuženih? To pravijo številke

Špekuliranja o okužbah pri Slovencih

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) ljubljanske medicinske fakultete je spomladi javnosti predstavil povzetek ugotovitev nacionalne raziskave o razširjenosti okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji. Analiza delnih rezultatov raziskave - ta tudi še danes ni končana - , je maja pokazala na precej večjo okuženost prebivalcev od dejanske (med dve do štiri odstotke). S koronavirusom naj bi se maja okužil vsak 30. prebivalec oziroma 66.000 ljudi oziroma 45-krat več od takrat potrjenih okužb (skupaj so do 4. maja potrdili okužbo pri 1445 ljudeh, dnevno so okužbo potrdili pri šestih).Kaj bi 45-kratnik med dejanskim in uradnik številom okuženih pomenilo v teh dneh, ko beležimo čez 300 na novo odkritih okužb? Če bi raziskava povsem pila vodo, bi to pomenilo, da se dnevno okuži okoli 13500 ljudi. Ob takšnem trendu bi imeli v Sloveniji do konca leta milijon okuženih. Po podatkih vlade smo v Sloveniji doslej potrdili vsega 7507 okužb z novim koronavirusom.Določen dvom v zanesljivost ugotovitev raziskave seveda obstajajo, saj celotna raziskava še ni končana, s tem pa so tudi ocene o prekuženosti lahko deloma napačne. Vodja skupine nacionalne raziskave in predstojnik IMIje za Slovenske novice povedal, da analiza študije še ni končna in da so kljub »noremu valu epidemije v fazi načrtovanja zaključka študije«. V drugi fazi so po šestih mesecih vse sodelujoče v raziskavi ponovno testirali, tako da bodo lahko v kratkem še z večjo zanesljivostjo podali oceno o številu okuženih posameznikov.Da je dejansko število okuženih verjetno večje od uradnega števila je pred dnevi dejala tudi vodja svetovalne skupine. Kot je povedala, so med prvim valov ocenjevali, da je okuženih približno petkrat več, sedaj, ko je testiranje nekoliko drugačno, »ko odgrnemo večji del ledene gore«, pa je faktor množenja tri, kar pomeni, da je pri nas verjetno okuženih 6000 ali pa še več ljudi. Pred dnevi je bilo trenutno aktivnih 2206 okužb z virusom, v četrtek, ko so jih odkrili rekordno število, pa 2692.»Imamo nekaj čez 2000 aktivno okuženih državljanov, najverjetneje pa je trikrat do štirikrat več okuženih. To pomeni, da imamo enega okuženega na 300 prebivalcev,« je pred dnevi ocenil tudi direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar in zaključil: »Virus je med nami, z virusom smo večkrat dnevno vsi soočeni in z doslednim upoštevanjem ukrepov ga bomo lahko zajezili.«Protitelesa, ki kažejo na preteklo okužbo z virusom, so v v spomladanski raziskavi našli pri 41 izmed 1318 ljudi, ki so sodelovali v raziskavi. Z raziskavo želijo odgovoriti na naslednja vprašanja: Koliko ljudi v Sloveniji je v tem trenutku aktivno okuženih z virusom SARS-CoV-2? Kolikšen delež med njimi je asimptomatskih in sploh ne vedo, da so okuženi? Koliko ljudi v Sloveniji je prišlo v stik z virusom SARS-CoV-2 in bolezen COVID-19 že prebolelo?