V Sloveniji do 35 stopinj Celzija, brutalna napoved za jug Evrope

Prihaja novi vročinski val. FOTO: Arso

Sonce je pregnalo dopoldanske oblake, temperature so se povzpele, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Do konca tedna se bo vročina stopnjevala, na Primorskem bo do 35 stopinj Celzija. Ponekod po jugi Evrope bo še 10 stopinj Celzija več.V torek bo pretežno jasno. Popoldanske nevihte bodo malo verjetne. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija, napoveduje Agencija za okolje (Arso).V sredo bo deloma sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme. Na Primorskem bo pihala šibka burja.V petek in soboto bo prevladovalo sončno vreme, popoldne ali zvečer je predvsem na severozahodu možna kakšna vročinska nevihta. V nedeljo popoldne kaže na vpliv vremenske fronte in povečano verjetnost za nevihte ter dež.Od petka do nedelje bo vročina naraščala, po nižinah bodo temperature nad 30 stopinj Celzija, na jugozahodu Slovenije bo živo srebro doseglo tudi 35 stopinj Celzija, nato pa kaže na temperature med 25 in 30 stopinj Celzija, še napovedujejo na Arsu.Vremenski portal Severe Weather Europe pa jugu Evrope napoveduje novo hudo vročino. Najhuje naj bi bilo v Italiji, na Malti Grčiji ter Španiji in na Portugalskem.Višje temperature od povprečja bodo proti polovici meseca nad celotnim Sredozemljem ter proti Alpam, Balkanu in Iberskem polotoku. Živo srebro se bo ponekod več dni zapored vzpelo do 46 stopinj Celzija ter še poslabšalo že tako kritične sušne razmere. Predvsem Sardinija in Sicilija naj bi sredi tedna imeli temperature okoli 45 stopinj Celzija, v četrtek pa naj bi se začel vročinski val v Španiji s temperaturami okoli 42 stopinj Celzija, v petek popoldne naj bi bilo na jugu Španije okoli 44 stopinj Celzija, Portugalske pa 41 stopinj Celzija. Takšne temperature naj bi vztrajale najmanj do polovice meseca.V delih Grčije, kjer so prejšnji teden izmerili 47,1 stopinje Celzija (rekord iz leta 1977, ko so namerili 48 stopinj Celzija, tako ostaja), naj bi bilo med 41 in 43 stopinj Celzija.