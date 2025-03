V Sloveniji cene hrane gor, v ne boste verjeli, v kateri evropski državi pa so se nižale

Če se vam zdi, da so se cene v zadnjem letu zvišale, se ne motite. A naj vas potolažimo – v Sloveniji še ni tako hudo. Po podatkih Eurostata so se namreč v zadnjih 12 mesecih cene hrane pri nas zvišale za odstotek in pol, enako kot v Avstriji, Španiji in na Malti.

Precej bolj se je medtem hrana podražila pri naših južnih sosedih, in sicer za kar 4,7 odstotka, enako kot na Češkem in Norveškem. Še nekoliko bolj so se cene dvignile na Poljskem, in sicer za 4,9 odstotka, rekord pa so postavili Madžari. S 5,1 odstotka višjimi cenami hrane, kot pred enim letom so zavzeli prvo mesto v Evropi.

Ponekod tudi ceneje

Obstajajo pa tudi države, kjer se je hrana pocenila, čeprav jih ni veliko. Najbolj, za odstotek in pol, v Švici, v Grčiji so cene za pol odstotka nižje kot pred enim letom, v Franciji pa za 0,1 odstotek.

V Nemčiji, eni gospodarsko najbolj uspešnih evropskih držav, se je hrana podražila za 0,9 odstotka, v Italiji pa malce več kot pri nas, in sicer za 1,8 odstotka. K sosedom po nakupih se nam torej ne izplača več, še posebej ne na Hrvaško, kjer pa so potrošniki po več tednih bojkotov trgovin sicer dosegli, da so se cene hrane nekoliko znižale.